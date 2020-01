www.radinrue.com le XXIV - I - MMXX, 20h00, par Justyn Wallône

Veuillez nous excuser pour les désagréments loirs de vos navigations sur Radinrue.com .

En effet le site est en plein travaux d’améliorations techniques mais aussi de charte graphique, et ce depuis quelques jours. Evidemment nous aurions pu soit fermer le site soit tout préparer sur un autre serveur et basculer une fois le tout fini. mais voilà ; certaines contraintes font que nous n’avons pas d’autres choix que de procéder à des test "en direct" pour bien mesurer le résultat de production à la foi technique et éditoriale.

Par ailleurs des manipulations un peu trop osées, de certains de nos techniciens nous ont fait perdre une grande quantité des articles publiés depuis une dizaine de jours, quelques uns purent être récupérés... mais seulement quelques uns !!!

Nous en sommes désolés. Nous vous rappelons que Radin Rue est composé de journalistes, photographes et correspondants éditoriaux tous bénévoles. Les spécialistes de SPIP notre logiciel de création du site se font rares et ceux qui œuvraient avec nous sont partis vers d’autres horizons professionnels... Pour toute remarques sur cette customisations, ou tout défaut qui nous aurait échappés, merci de prendre contact avec la rédaction.

