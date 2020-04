Pâques en Afrique, entre Covid-19 et les liturgies radiophoniques

www.radinrue.com le X - IV - MMXX, 17h18, par : Luca Attanasio, OMNIS TERA-FIDES (hors illustration / phjoto d’archives, Pâques à KATIMA 2013 D.R ), traduit par Radin Rue articlesous licence CC Attribution 4.0 International.

Covid-19, bien que plus lent que dans d’autres parties du monde, est arrivé depuis longtemps en Afrique. À l’heure actuelle, 50 des 54 États ont été touchés par le phénomène (les seuls encore exempts de coronavirus sont Sao Tomé-et-Principe, Comores, Lesotho et Soudan du Sud) pour un total de plus de 8000 infections, 340 morts, 702 récupérés. Tous les gouvernements prennent des mesures pour la contenir et les Églises, et conformément aux directives politiques et alarmées, vivent la semaine liturgique la plus importante de l’année pour la première fois de l’histoire avec de sévères limitations et, en même temps, prêtes à « réinventer » la célébration de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ, d’une manière nouvelle et créative, mise à jour avec la propagation du virus

L’Afrique du Sud est l’État le plus touché du continent, avec 1505 cas de contagion et 9 décès. Le verrouillage imposé par l’exécutif est total avec l’armée alignée dans les rues et des mesures très strictes. L’Église suit fidèlement les directives du gouvernement. "Les évêques ont déclaré que les messes et les célébrations liturgiques ne seraient en aucun cas publiques" - explique à Fides Mgr William Slattery, archevêque émérite de Pretoria. « En pleine conformité avec les directives du gouvernement qui a été très sage, nous nous sommes organisés pour diffuser les fonctions, via la radio dans certains cas via la télévision. De nombreuses paroisses du pays ont ces possibilités. Les gens ont peur et sont tristes parce que la Sainte Pâques est la période la plus excitante de l’année et en général, en particulier pour les palmiers, il y a de très longues processions. Mais l’alternative serait de propager l’infection pendant que nous célébrons l’amour suprême à Pâques : la meilleure façon de célébrer est donc d’aimer et de rester à la maison dans la prière. Nous sommes très préoccupés par les nombreuses personnes pauvres qui n’ont pas de logement convenable et ne peuvent pas réaliser de distanciation sociale, les Sud-Africains et de nombreux immigrants du Zimbabwe, de Zambie, d’Angola et du Mozambique et nous devons donc être très prudents ".

La Tunisie, avec ses 500 cas confirmés et ses vingt décès, est un autre des États les plus touchés par le coronavirus. L’infection, transmise par un Italien le 2 mars, s’est rapidement propagée, mettant le gouvernement d’Elysées Fakhfakh en grande difficulté, après 5 mois de négociations interminables et épuisantes, quelques jours auparavant, le 27 février. « L’exécutif a bien bougé - l’archevêque Antoniazzi de Tunis raconte à Fides - agissant à l’avance et imposant une fermeture totale dès les premiers jours. Nous nous sommes immédiatement adaptés et, tout comme les mosquées à travers le pays, les chrétiennes sont également suspendues. Nos fidèles sont en grande partie des immigrants, beaucoup viennent d’Afrique subsaharienne, ils sont désormais profondément enracinés en Tunisie et se sentent également tenus de faire preuve de respect et de tout faire pour limiter l’infection. Les curés fêteront partout sans personne, mais ils s’organisent à travers le pays en utilisant la technologie, nous transmettrons les liturgies de Pâques via les réseaux sociaux dans chaque paroisse. Entre-temps, la récession, déjà grave auparavant, se fait encore plus sentir et, en tant qu’Église, nous avons activé un programme d’assistance aux plus pauvres. Je pense que cela peut être l’occasion d’approfondir notre foi : sans cérémonies, sans réunions, nous serons appelés à l’essentiel. Les lieux peuvent aussi fermer mais l’Église, faite par le peuple de Dieu, reste toujours ouverte ". nous transmettrons les liturgies de Pâques via les réseaux sociaux à chaque paroisse. Entre-temps, la récession, déjà grave auparavant, se fait encore plus sentir et, en tant qu’Église, nous avons activé un programme d’assistance aux plus pauvres. Je pense que cela peut être l’occasion d’approfondir notre foi : sans cérémonies, sans réunions, nous serons appelés à l’essentiel. Les lieux peuvent aussi fermer mais l’Église, faite par le peuple de Dieu, reste toujours ouverte ". nous transmettrons les liturgies de Pâques via les réseaux sociaux à chaque paroisse. Entre-temps, la récession, déjà grave auparavant, se fait encore plus sentir et, en tant qu’Église, nous avons activé un programme d’assistance aux plus pauvres. Je pense que cela peut être l’occasion d’approfondir notre foi : sans cérémonies, sans réunions, nous serons appelés à l’essentiel. Les lieux peuvent aussi fermer mais l’Église, faite par le peuple de Dieu, reste toujours ouverte ".

Le Congo, tout juste sorti de la tragédie d’Ebola (2500 morts sur 3200 contagions entre août 2018 et mars 2020), retombe dans la terreur avec la propagation de Covid-19. 148 sont infectés et 16 sont morts, mais dans un pays épuisé par des conflits atroces dans certaines de ses régions (Nord-Kivu et Ituri), une instabilité politique de longue date et des millions de personnes qui fuient ou meurent de faim, la propagation pourrait avoir des effets dévastateurs . « Nous sommes très, très inquiets - l’archevêque Ambong de Kinshasa confie à Fides - le nombre augmente de jour en jour et je crains que les mesures décidées par le gouvernement ne soient pas suffisantes. Nous voyons moins de gens dans la rue, mais beaucoup continuent de réaliser les petits travaux sans lesquels les familles ne survivraient pas. En tant qu’Église, nous avons réagi immédiatement et avons demandé aux fidèles de ne pas venir aux offices, les églises restent ouvertes mais les liturgies seront privées de personnes. Nous pourrions rencontrer les fidèles mais pas plus d’un à la fois. Heureusement à Kinshasa, nous avons une télévision et une radio catholiques et chaque jour vous pouvez suivre tous les services de Pâques. Les fonctions de la Semaine Sainte seront toutes présidées par moi depuis la cathédrale. Dans chaque paroisse que j’ai donnée des indications claires, le curé fera les célébrations sans fidèles, tout au plus en très petits groupes. Le problème sera pour tous les diocèses où il n’y a pas de télévision ou de radio et où il est difficile de se connecter en ligne. Dans les villages, les catéchistes organisent des initiatives de Pâques pour de petits groupes ne dépassant pas 20 personnes, comme l’exige le décret gouvernemental. En tout cas, même là où l’infection est moindre, nous respecterons les dispositions, nous avons trop peur :

En Éthiopie, 35 cas confirmés, entachés par la mort de Monseigneur Angelo Moreschi évêque de Gambella suite à la contagion de Covid-19, la Conférence épiscopale a décidé de limiter les services liturgiques aux seuls prêtres et de demander aux fidèles de rester chez eux jusqu’à prochaines indications gouvernementales. Les églises continuent de sonner pour inviter les fidèles à certains moments à se joindre à la communauté en prière. La chaîne de télévision nationale, à la suite d’un échange d’idées fructueux entre le gouvernement et les dirigeants de toutes confessions, a offert aux institutions religieuses des espaces pour transmettre certaines fonctions en direct et diffuser des messages d’espoir, en particulier les espaces pour la semaine seront augmentés Sainte et Pâques des coptes et des catholiques.

Le secrétaire général de la Conférence épiscopale de Tanzanie (20 cas, dont un est décédé de Covid-19), le père Charles Kitima, a explicitement demandé aux fidèles de se conformer aux directives et d’accepter les changements de culte pendant la semaine sainte, sachant très bien que la distance n’est pas la doctrine ou la liturgie de l’Église catholique change. Le dimanche des Rameaux, la messe était célébrée en présence des fidèles, mais sans processions ; il n’y aura pas de lavage des pieds pendant la messe du Jeudi Saint et pendant la Via Crucis seul le prêtre pourra embrasser la croix tandis que les fidèles s’inclineront. Aucun baptême ne sera célébré le soir de Pâques et, dans tous les cas, les services seront des vélos courts. Les évêques demandent aux malades ou aux fidèles qui ne sont pas en parfaite santé de rester chez eux et de participer à la radio et à la télévision.

"Au Cameroun, de nombreuses personnes sont infectées (plus de 500 et 9 morts, ndlr)", a expliqué à Fides l’archevêque émérite de Bamenda, la capitale des régions anglophones. « L’impression est que le coronavirus se propage rapidement, en particulier dans des villes comme Yaoundé ou Douala. Dans tout le pays en tant que citoyens et donc en tant qu’Église, nous devons être très fermes dans le respect des directives gouvernementales selon lesquelles il ne peut y avoir de rassemblements de plus de 50 personnes et nous devons rester à une distance de sécurité en plus de nous laver souvent les mains. Les évêques ont écrit une lettre aux fidèles et ont décidé de modifier, limiter ou même annuler certaines fonctions. Dans certains diocèses, nous demandons explicitement de rester à la maison. En tout cas, les messes n’auront lieu que dans les principales paroisses tandis que dans les églises de mission, elles seront totalement suspendues. Par précaution, la communion sera livrée entre les mains, il n’y aura pas de procession et la liturgie du lavage des pieds se fera avec de petits groupes de personnes. Dans toutes les églises du pays, cependant, un maximum de 50 fidèles seront autorisés à participer. heureusement, nous avons des stations de radio et de télévision catholiques qui diffuseront les fonctions dans leur intégralité, notre peuple a été averti et invité à rester chez lui autant que possible. Cependant, nous pouvons également enregistrer un aspect positif dans cette situation préoccupante, le conflit entre le gouvernement central et les indépendantistes de la région anglophone s’est considérablement ralenti et pendant des semaines, nous n’avons aucune nouvelle de fusillades ". Dans toutes les églises du pays, cependant, un maximum de 50 fidèles seront autorisés à participer. heureusement, nous avons des stations de radio et de télévision catholiques qui diffuseront les fonctions dans leur intégralité, notre peuple a été averti et invité à rester chez lui autant que possible. Cependant, nous pouvons également enregistrer un aspect positif dans cette situation préoccupante, le conflit entre le gouvernement central et les indépendantistes de la région anglophone s’est considérablement ralenti et pendant des semaines, nous n’avons aucune nouvelle de fusillades ". Dans toutes les églises du pays, cependant, un maximum de 50 fidèles seront autorisés à participer. heureusement, nous avons des stations de radio et de télévision catholiques qui diffuseront les fonctions dans leur intégralité, notre peuple a été averti et invité à rester chez lui autant que possible. Cependant, nous pouvons également enregistrer un aspect positif dans cette situation préoccupante, le conflit entre le gouvernement central et les indépendantistes de la région anglophone s’est considérablement ralenti et pendant des semaines, nous n’avons aucune nouvelle de fusillades ".

La situation en Sierra Leone est assez calme avec seulement deux cas enregistrés. De même, les évêques ont jugé opportun d’envoyer une lettre à tous les fidèles dans laquelle, après avoir exprimé leur appréciation pour le travail du président Maada Bio et du gouvernement et les mesures mises en place, y compris la déclaration de l’état d’urgence national, demandent au les prêtres, les religieux et les laïcs à suivre scrupuleusement les indications et à tout faire pour inciter amis, collègues, connaissances et voisins à faire de même. « Nous sommes appelés à renouveler notre sens de l’Église - écrit la lettre - l’Église n’est pas seulement un bâtiment ou un lieu de prière. C’est la "koinonia", ou communion et communauté, c’est le rassemblement des fidèles par la prière, l’amour et le soin des autres. En cette période, par conséquent, être une Eglise passe par de nouvelles formes que la technologie met à notre disposition. A ceux qui ne disposent pas de moyens adéquats, nous assurons nos prières et notre proximité spirituelle ". La conclusion dit explicitement que les fidèles ne pourront pas participer physiquement aux messes et aux prières.

Le Zimbabwe compte à ce jour une dizaine de cas et un décès. Mais la proximité de l’Afrique du Sud et l’extrême pauvreté à laquelle le pays est confronté ont alarmé toute la population et les églises de la région, 90% chrétiennes. Le pays est enfermé, enfermé dans les maisons, du 30 mars au 19 avril. « Les fonctions de toutes les confessions religieuses - répond le père Fradereck Chiromba, secrétaire général du Conseil des Églises du Zimbabwe - sont suspendues jusqu’à une date ultérieure. Les prêtres et les pasteurs présideront les services mais sans peuple et ne concélèveront pas. Certains évêques ont reporté la messe du Jeudi Saint et les prêtres pourront collecter et distribuer l’huile sainte quand ils le jugeront approprié. Les croyants pourront assister à toutes les fonctions de la Semaine Sainte grâce à la diffusion en direct sur le Web. Le gouvernement fonctionne bien et assure la présence de respirateurs et d’installations d’urgence. Tout le monde est conscient que notre meilleure et peut-être la seule arme est la prévention, car les problèmes du Zimbabwe sont en baisse. Les fidèles ont donc accepté avec joie l’invitation à rester chez eux et à se déplacer peu. Heureusement, nous avons de nombreuses communications de base qui sont actives et vivantes et dans un certain sens nous enregistrons une nouvelle vitalité des églises domestiques avec les parents qui président les prières et la famille réunie. Comme nous l’enseigne le « Lumen Gentium », l’Église n’est pas un bâtiment. Ce sera une Pâques différente, sans célébrations, sans fêtes et repas ensemble et ce sera l’occasion de se rassembler davantage en présence des crucifiés et des ressuscités.

Des directives détaillées ont été préparées par la Conférence épiscopale ougandaise (48 cas confirmés) sur les prochaines célébrations de Pâques. Les célébrations seront obligatoirement sans personnes dans tous les diocèses, l’huile crismale sera bénie à une heure fixe communiquée par chaque diocèse, la cérémonie de la lavande avec les fidèles est annulée ainsi que les processions, tandis que le sacrement béni de l’Eucharistie restera dans le Tabernacle . Pendant la via crucis, les fidèles, à une heure préétablie, pourront faire une génuflexion et suivre leur foyer, tandis que pour la Sainte Pâques, chaque baptême est reporté.

18 sont infectés en Guinée Bissau, pays récemment secoué par une crise politique très grave et à l’économie fragile. "Les célébrations ne peuvent être suivies que par la radio", explique le père Davide Sciocco, missionnaire PIME fondateur de "Radio Sol Mansi", la station la plus suivie par la population, bien que les catholiques ne soient que 10% (40% musulmans, fidèles des religions traditionnelles). "Radio Sol Mansi - rapporte-t-il - transmet non seulement les célébrations mais a réorganisé le programme avec un programme pour les catéchumènes préparant la confirmation, une neuvaine pour prier pour la fin de la pandémie, des transmissions pour le Carême avec la possibilité d’intervenir et Via Crucis. Pour la semaine sainte, nous transmettrons depuis les cathédrales de Bissau et de Bafata par radio également avec l’aide de la radio nationale. Le Vendredi Saint sera entièrement dédié à la méditation sur la croix, ici c’est considéré comme le jour le plus important. Ce sera aussi l’occasion pour nous de sensibiliser tout le monde à l’enseignement de Jésus puisque 90% des auditeurs ne sont pas catholiques. La bénédiction des palmiers, qui est profondément ressentie ici, a été faite par radio ».

Le Père Heriberto Cabrera est le délégué des jeunes pasteurs du diocèse de Port Llouis, Maurice, l’un des États les plus riches du continent et parmi les plus touchés (196 infectés et une dizaine de morts, dont certains très jeunes). Il explique donc à Fides comment l’Église s’organise pour célébrer Pâques. « En Afrique, demander aux gens de rester à la maison est très complexe : l’infection est une possibilité, la faim et la mort, au lieu d’une certitude. Bien sûr, nous sommes plus privilégiés ici, mais en solidarité avec toute l’Afrique, nous sommes très inquiets. Ici, il y a un verrouillage total et nous agirons en conséquence. Les célébrations publiques sont suspendues et nous essayons par tous les moyens d’accéder au domicile des fidèles par internet ou par radio. Nous utilisons beaucoup les médias sociaux tels que Facebook et Whatsapp et nous avons invité les jeunes à faire preuve de créativité : faire une petite croix avec des feuilles de palmier, pour jeudi un petit pain traditionnel à partager, pour vendredi une croix et samedi une petite lumière. Nous organisons des célébrations pour les jeunes sur notre chaîne YouTube et avons invité les enfants à nous envoyer des photos des croix. Nous essayons d’avoir un contact personnel avec tout le monde même avec WhatsApp, un par un, ils sont très découragés. Il n’y aura pas de masse christique, elle est reportée à un autre moment. Les laïcs aident ensuite à distribuer des colis du gouvernement aux pauvres signalés et à d’autres personnes que personne n’atteindrait. Cette période nous met en crise et nous permet de nous demander quelle est la spécificité des chrétiens. L’ensemble du système économique, la relation avec la nature, les mesures des États sont absolument ridicules. Covid 19 nous obligera également à repenser notre façon d’être Église, ce ne sera plus jamais pareil. Il existe une tension entre les normes traditionnelles et les nouvelles formes. Nous devrons probablement considérer Internet non seulement comme un média mais aussi comme un espace sacramentel et pastoral comme nous le faisons actuellement. Je suppose que ce sera un long chemin ».

L’avènement du premier des 41 cas actuels de coronavirus au Togo (3 morts) a plongé le pays dans un chaos institutionnel complet après les élections présidentielles de février dernier. Convaincu que les résultats qui ont déclaré Faure Gnassingbe vainqueur pour le quatrième mandat consécutif n’étaient pas conformes aux urnes, le candidat du Mouvement patriotique pour la démocratie Kodjo Agbeyome, également soutenu par les États-Unis, a demandé un recomptage et ouvert une grave crise politique. « L’arrivée du virus - explique à l’Agence Fides Mgr Barrigah-Bènissan, archevêque de Lomè - a évidemment occulté les problèmes politiques. En tant qu’Église, nous avons décidé de nous aligner sur les mesures préventives du gouvernement et avons donc fermé les églises aux célébrations publiques. Pendant la semaine sainte, La messe sera célébrée dans la cathédrale sans la participation du peuple de Dieu, de même pour les paroisses. Nous avons demandé aux fidèles de mettre l’accent sur la prière personnelle et familiale. Puisque les célébrations se dérouleront sans la participation du peuple de Dieu, nous avons demandé aux prêtres d’être plus créatifs au niveau pastoral pour proposer des réflexions, des homélies et des exhortations aux fidèles à travers les réseaux sociaux. Nous devons également saisir cette occasion pour mieux vivre la solidarité de manière plutôt concrète. Il ne s’agit pas de visiter les gens, mais de les approcher de différentes manières : par des appels, des messages sur les réseaux, etc. Nous devons également aider ceux qui ont du mal à vivre en confinement à trouver des moyens de le faire. Une grande partie de nos populations vivent dans une situation précaire et ne pourront pas supporter des mesures de confinement. C’est à nous de les aider. "

Le Soudan du Sud - selon les données jusqu’ici épargnées par le coronavirus - sort d’une longue période de conflit terrible qui a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de personnes déplacées. Le pays au pourcentage le plus chrétien du monde, passé par une longue passion, veut célébrer sereinement Pâques et célébrer la résurrection du Christ et celle du peuple. À cet égard, terrifiés par une possible arrivée d’infections qui le trouveraient épuisé et totalement non préparé, les autorités politiques ont déclaré une interdiction de 30 jours et les Églises ont toutes choisi de s’adapter. Dans un document signé par le Conseil œcuménique, ils se sont unis pour déclarer toutes les formes de fonctions publiques suspendues.