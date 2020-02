Dès le 2 mars prochain, un pan important de l’Histoire de l’Église et de la Papauté pourra être étudié de plus près avec l’ouverture des archives du pontificat de Pie XII. Ces documents concernant le Pape, la Curie et les représentations pontificales couvrent une période allant de 1939 à 1958. Des éléments supplémentaires concernant le rôle du Saint-Siège durant la Seconde guerre mondiale devraient ainsi être mis au jour.

www.radinrue.com le XXI-II-MMXX, 01h30

Un an après avoir été annoncée par le Pape François, l’ouverture de ces archives concernant le pontificat de Pie XII suscite déjà l’intérêt de nombreux spécialistes. Plus de 200 chercheurs qualifiés se sont inscrits pour se pencher une grande quantité de documents conservés au Vatican sur une période allant du 2 mars 1939 au 9 octobre 1958, le deuxième pontificat le plus long du 20e siècle après celui de saint Jean-Paul II. Cet évènement très attendu coïncide donc avec le 81e anniversaire de l’élection du cardinal Eugenio Pacelli comme successeur de Pierre.



L’ouverture des archives de Pie XII, une transparence attendue



Le vaste chantier d’inventaire et de préparation des archives avait été amorcé en 2006, sous le pontificat de Benoît XVI ; avant lui, Paul VI et Jean-Paul II avait déjà mis certains documents à la disposition des chercheurs. D’ici quelques jours, ceux-ci pourront accéder aux archives de plusieurs entités du Saint-Siège. En premier lieu les Archives apostoliques, où l’on trouvera la documentation de la diplomatie bilatérale et multilatérale du Vatican, y compris celle des nonciatures apostoliques, dans un bunker comprenant 85 kilomètres d’étagères : autrement dit 1,3 millions de documents pour l’heure disponibles sur un total de 2 millions, comprenant des documents officiels mais aussi des écrits, mémoires et journaux personnels de membres des services diplomatiques du Saint-Siège. Soit 16 millions de feuilles, 15 000 enveloppes et 2 500 fascicules concernant une période clé du siècle dernier. Par ailleurs, les archives des deux premières sections de la Secrétairerie d’État et de différents dicastères de la Curie, comme la Congrégation pour la doctrine de la foi, celle pour l’Évangélisation des peuples ou celle pour les Églises orientales ouvriront elles aussi leurs portes.

Mieux comprendre un Pape et l’Histoire de l’Église

Comme l’a expliqué le cardinal Tolentino de Mendonça, archiviste et bibliothécaire de la Sainte Église romaine, lors d’une conférence de presse en Salle de Presse du Saint-Siège ce 20 février, cette ouverture des archives représente « un évènement historique ». « L’Église n’a pas peur de l’Histoire », a-t-il ajouté en reprenant les mots du Pape François le 4 mars 2019.

Cet évènement permettra bien sûr d’étudier de manière plus objective et complète la figure de Pie XII, « qui s’est trouvé à conduire la Barque de Pierre dans un moment parmi les plus tristes et sombres du XXe siècle », son pontificat ayant commencé avec les prémices de la Seconde guerre mondiale, avait rappelé le Saint-Père l’année dernière. Sa figure est aujourd’hui « réévaluée et mise dans la juste lumière pour ses qualités polyédriques : pastorales avant tout, mais aussi théologiques, ascétiques, diplomatiques », avait encore expliqué François à propos de son prédécesseur.

Mais cette grande quantité d’archives à disposition des chercheurs permettra plus largement d’étudier « le sens et l’esprit de l’action de l’Église » durant deux décennies dans divers domaines, tels que la mission ou la liturgie. Les archives de la Congrégation pour l’Évangélisation des peuples comprennent en effet de nombreux documents de missionnaires, témoins oculaires d’une période de l’Histoire particulièrement dense et souvent dramatique.

rr/NV