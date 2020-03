Dans le monde un milliard et demi d’humain demeurent confinés. La faute à un virus mortel que tous connaissent désormais, le COVID-19.

Dans le confinement, même la télévision finit par nous lasser. Beaucoup de nos lecteurs nous écrivent et font part de leurs angoisses qui soit resurgissent soit apparaissent.

Pour vous aider dans ce temps grave et incertain,la rédaction de Radin Rue a décidé de vous ouvrir ses colonnes.

Chacun de nos lecteurs peut désormais nous écrire un texte, envoyer un reportage, faire part d’un article sous forme de réflexion, de témoignage ou bien nous envoyer poème, roman, nouvelles ... c’est à dire n’importe quel style d’écrit. Nous publierons votre texte !

Certaines règles demeurent toutefois à respecter, le droit d’expression est toujours le plus important pour Radin Rue, mais votre texte doit se conformer à la réglementation et aux lois de la presse, il doit être de votre propre main ( pas de plagiat) et les éventuelles photographies doivent vous appartenir de plein droit d’auteur. Si vous n’avez pas de photos pour illustrer votre écrit, nous nous en chargerons.

Quand et comment ?

Tous vos textes passeront par une première lecture du Directeur de la publication, il est le seul maître à bord et c’est lui qui répond de ce qu’il publie. Il est possible que plusieurs échanges de mails aient lieu entre vous et lui avant la publication.

Vous pouvez dès à présent nous envoyer votre ou vos écrits. Pour cela utilisez le formulaire de contact en cliquant ici.

1/ Remplissez le formulaire encadré en jaune orangé. Dans le champ : Texte de votre message (obligatoire) collez votre texte. N’omettez pas d’indiquer votre mail et nom. En bas du cadre jaune orangé cliquez sur "Envoyer un message".

Nous vous recontacterons directement par mail.

Si vous voulez envoyer des photos, vous le pouvez, il faut pour cela que vous en soyez l’auteur. Dans ce cas faites nous le savoir, vous recevrez une adresse mail dédié à cela.

Cette action sert à aider ceux qui ont besoin de s’exprimer dans un confinement qui leur semble lourd ! LA publication de vos écrits et photos éventuelles n’est pas rémunéré, Radin Rue vous offre ainsi une opportunité de partager avec tous nos lecteurs ( environ 200.000 / mois VU) vos œuvres.

Sortez du confinement par l’écriture ! A vos claviers chers amis !

radinrue.com