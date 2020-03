– Après l’explosion de la crise sanitaire due au Covid-19 et les mesures drastiques prises d’un coté par les gouvernements – avec la fermeture des structures et le confinement – et de l’autre par les Conférences épiscopales africaines – avec la fermeture des églises et la suspension de l’administration des sacrements – de nombreux catholiques ne parviennent pas encore à se retrouver dans cette nouvelle réalité et surtout dans cette dynamique de communion spirituelle.