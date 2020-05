La série « Game of Thrones » est à l’origine d’une grande variété de citations et de phrases qui font désormais partie de notre culture populaire. Ma citation préférée, qui sert également de signal d’alarme, est « L’hiver arrive ». Ce slogan classique de cette série qui a remporté un Emmy Award m’inspire de plusieurs façons, et je l’utilise fréquemment lorsque je commence mes cours, que ce soit en journalisme ou en relations stratégiques avec les médias.

Le même « L’hiver arrive » signifie pour moi l’arrivée incontestée d’un événement sinistre, et nombreux sont ceux pouvant penser qu’il est déjà devenu une réalité : le son du tambour se fait de plus en plus présent et l’hiver arrive dans tous les secteurs de la communication. L’industrie des médias lutte contre une grande force dans le monde, qui trouve ses racines dans la révolution de l’Internet. Bien entendu, tous les monopoles mondiaux et locaux disposant d’une salle de rédaction se sont adaptés à l’évolution du monde numérique et, pour aller plus loin, ils continuent à créer des partenariats avec des sociétés de nouveaux médias pour accroître la distribution de leurs contenus et les diffuser à un plus grand nombre de personnes. En raison de la pandémie de COVID-19, toutes les nations du monde sont en confinement partiel ou total, ce qui amène des centres de recherche réputés à révéler des informations précieuses - la consommation des médias a connu une augmentation massive. Pour l’instant, c’est une bonne nouvelle.

Dans ce contexte, plusieurs questions viennent à l’esprit : Quelles sont les habitudes de consommation de la population ? Quels endroits visitent-ils lorsqu’ils sont en ligne ? Comment se tiennent-ils informés ? Appliquent-ils les concepts de l’éducation aux médias lorsqu’ils sont chez eux ? Que signifie l’éducation aux médias en cette période de crise ? Que se passe-t-il lorsque les citoyens d’un pays sont en désaccord avec certains faits ou réalités ? Alors que nous réfléchissons à ces questions, permettez-moi d’être extrêmement clair. Je ne dis pas que cela signifie la fin des publications imprimées, de la radio, de la télévision ou des nouvelles numériques. Nombre de ces médias ont choisi de participer activement à la sphère d’information du COVID-19, en communiquant activement avec leur public, en l’invitant à soumettre des questions que les médias peuvent ensuite utiliser dans le cadre d’un dialogue avec les politiciens et les experts en la matière.

D’après les données que j’ai lues sur la consommation des médias dans le monde du COVID-19, les résultats sont variés. Alors que certains consommateurs considèrent l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme la source la plus fiable pour les nouvelles les plus pertinentes et les dernières informations sur le COVID-19, d’autres considèrent leur gouvernement comme la source d’information la plus digne de confiance.

Lorsque la « nouvelle réalité » qui succédera au COVID-19 commencera à se déployer, à quoi ressemblera le paysage médiatique ? Le public continuera-t-il à faire confiance aux médias ? Dans le monde de l’Internet, le public se pose déjà des questions difficiles. Les populations plus jeunes consomment les informations par le biais de sites web et d’applications en ligne ; par conséquent, si les journalistes des grands médias ne commencent pas à poser les « questions difficiles », il est probable que les médias, tels que nous les connaissons aujourd’hui, commenceront à connaître une mort lente.

La Journée de la liberté de la presse rappelle qu’au cœur de toute démocratie saine, il doit y avoir un espace pour le développement d’un journalisme fort et indépendant. Et les journalistes doivent poser les questions difficiles sans crainte ni faveur, en se rappelant toujours que les éléments du bon journalisme sont la loyauté envers les citoyens. En assurant un partenariat avec les citoyens, nous construisons une relation durable et renforçons la capacité des citoyens à s’engager activement dans le débat, à poser des questions et à obtenir des réponses utiles sur la crise et ses impacts.

Pour conclure, récemment, en me promenant dans une rue de Singapour, je suis tombé sur cette question pertinente dans la vitrine d’une école internationale :

« Comment le monde peut-il changer

si nous ne le remettons jamais en question ? »

Kate DiCamillo

