www.radinrue.com le XVIII -III -MMXX, 16:25, par : Therry Von Fant, photos : Radinrue.com



Me voilà isolé.

C’est le JOUR 2 en France.

80.000 citoyens de l’Union Européenne sont bloqués à droite à gauche en dehors de l’UE, ils attendent de pouvoir rentrer à la maison... moi je suis cloîtré dedans. Dans mon appartement.

Il fait beau aujourd’hui, je suis sortit dans un supermarché, un petit, certes, je n’avais pas envie de faire la queue pendant des heures, pas d’attente à l’extérieur et tout de même une dizaine de clients à l’intérieur, les rayons ont été vidés : pas de farine, plus de lait, plus de papier toilette, m’enfin ! Il restait encore un peu de bières... quelques sodas, et des restes de fromages : les plus chers...

J’ai fait mon propre pain à la maison, j’avais de la farine encore, et de la levure sèche, car la fraîche elle était épuisée.

Pendant que je tape ces quelques lignes je sais que l’assemblée discute sur la mise en place en France un projet de déclaration d’un "état d’urgence sanitaire", permettant notamment de restreindre certaines libertés. Le texte indique que cet état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain et en outre-mer "en cas de catastrophe sanitaire, notamment d’épidémie mettant en jeu par sa nature et sa gravité, la santé de la population".

Je regarde en même temps la télévision polonaise, les frontières y connaissent des queues de voitures monstrueuses, seuls les polonais ont le droit de rentrer en Pologne, ainsi que les TIR et autres Fret. Tous les polonais rentrent chez eux et attendent jusqu’à huit heures dans un gigantesque bouchon, et cela sur les divers points de contrôles des services de douanes. Une fois la frontière franchie ils se font prendre la température et doivent donner leur adresse de destination, c’est là que pendant 15 jours ils seront consignés à résidence et au confinement. Leur présence est contrôlée.

Le Covid-19 touche chaque recoin du monde, j’ai le temps de zapper sur les diverses chaînes d’actualités du monde... Habituellement "envoyée spécial" je me retrouve un peu partout dans les endroits les plus improbables du globe. Désormais je regarde le monde à partir de mon petit coin buralisé de chez moi.

Aujourd’hui j’ai appris par un des collaborateurs de Radin rue que la Belgique est elle aussi en confinement général. Comme l’Italie, la France et l’Espagne. La Suisse, l’Arménie, le Kazakhstan, la Moldavie, ainsi que deux régions d’Ukraine déclarent l’état d’urgence. L’Ukraine ferme également ses espaces publics. La Pologne a fermée toutes ses frontières aux étrangers elle recommande le "restez chez vous" et pour ne pas changer se dispute politiquement entre gouvernement et oppositions à coup de basses phrasettes venus des deux camps à propos du maintien (encore d’actualité) de l’élection présidentielle qui doit se tenir au mois de mai. La Grèce a confinée les migrants dans les camps, comme en Italie tout étranger arrivant sur le sol du pays se doit à une quarantaine de 14 jours.

Les étrangers ne peuvent plus entrer au Canada, sauf les citoyens des Etats-Unis. En Tunisie les frontières aériennes sont fermées et le couvre feu est de rigueur de 18h à 6h du matin (quel intérêt ?), l’Algérie ferme tous les lieux de cultes et interdit les rassemblements.

Israël prend les résolutions les plus surprenantes, ouvrant les services secrets au droit de fouiller dans les données personnelles des citoyens pour... lutter contre le Coronavirus ! Si ! Veridict Enfin, le Chili ferme ses frontières terrestres, maritimes et aériennes comme la Pologne et la Colombie pour cette dernière la fermeture sera d’actualité jusqu’au 30 mai 2020. L’Australie interdit à ses citoyens de voyager à l’étranger et demande à ses ressortissants de regagner le pays. !

Il est méconnaissable le monde aujourd’hui ! Le 10 mars une étude annonçait que la température moyenne mondiale en 2019 a été supérieure de 1,1°C aux niveaux préindustriels. Désormais on sait que la pollution est en chute libre, Coronavirus responsable n°1 de cette "bonne" nouvelle. En Europe et en Chine sans conteste les émission de CO² sont en chute libres, je ne sais pas combien de temps cela sera une vérité de facto mais pour l’instant c’est la seule courbe qui puisse rassurer.

Voilà tout ce que je peux vous dire du fin fond de mon confinement.

Courage !

radinrue.com