www.radinrue.com le XXVII - II - MMXX, 11:50, avec Oikoumene, COE

À Bamenda, au Cameroun, aucun civil n’est en sécurité, raconte le pasteur : « Pas de protection de l’armée, pas de protection des "combattants de la liberté". La situation est telle que l’armée et la milice se battent contre une population innocente. »

Il explique que tôt le matin, dans un quartier de la ville, la milice attaque et tue des habitants en prétendant soutenir le gouvernement. « Ensuite, elle tire, brûle et s’enfuit », poursuit-il, mais quelques minutes plus tard, l’armée arrive sur les lieux. « Les militaires accusent la même population harcelée de cacher et d’aider les miliciens. Puis, une nouvelle série de meurtres et d’incendies commence, perpétrés cette fois par l’armée. »

Les habitants parviennent tout de même – parfois – à se rendre à l’église, précise-t-il. Toutefois, récemment, la milice a mis fin à un service en passant à tabac des chrétiens et en tirant sur certains. « Ensuite, nous sommes tous rentrés chez nous en courant, raconte-t-il. Seul le Ciel nous sauve. »

L’Église fait face à de graves agressions, poursuit-il. « Tous les jours, des pasteurs sont battus quasiment à mort par les deux parties, explique-t-il en demandant des prières quotidiennes. « Mais moi et d’autres essayons chaque jour de nous en sortir et d’apporter notre aide à ceux qui sont brisés. »

Leur lien œcuménique est solide, affirme le pasteur. « Nous sommes destinés à travailler ensemble, poursuit-il. À quel point l’Église peut-elle se montrer unie dans les moments difficiles ? »

Les différences de doctrine semblent s’effacer devant l’odeur de la poudre et le bruit des balles, ajoute-t-il. « S’il vous plaît... plaidez notre cause auprès de Dieu. Chantez pour que notre Dieu nous pardonne et bénisse y compris les âmes de ceux que nous perdrons aujourd’hui ou demain, demande-t-il. Priez pour nous qui nous efforçons de faire face à la situation et d’aider ceux qui sont déjà brisés. »

« Priez pour le gouvernement sans cœur et sans pitié du Cameroun. Et surtout, priez pour le retour de la paix, des écoles, de la vie et des bénédictions au Cameroun. »

coe/rr