Dans un communiqué diffusé sur son site internet, l’archevêché de Madrid explique qu’avec ce service, - qui a commencé ce 26 mars, à 11 heures, en présence de l’évêque auxiliaire de Madrid, Mgr José Cobo -, l’Église veut prier pour les morts, afin qu’ils reçoivent les adieux les plus appropriés possibles et, en même temps, qu’ils soient proches de leurs familles. L’initiative a été rendu possible par un accord signé entre l’archevêché et le conseil municipal.

Un pays fortement touché par l’épidémie

En Espagne, les funérailles sont réduites au minimum, en raison de l’interdiction de rassemblement. Mais cette étape du deuil n’en demeure pas moins une nécessité importante en cette douloureuse période de crise. Chaque jour, les prêtres du Service d’assistance religieuse catholique pour les urgences (SARCU) seront donc à la disposition de ceux qui ont besoin d’un soutien. Le communiqué précise aussi que dans les prochains jours, les différents services d’écoute existant dans l’archidiocèse de Madrid seront canalisés vers une ligne téléphonique unique pour « accueillir, soutenir et embrasser les familles et le personnel de santé dans ces moments d’adieu et de deuil ».

Avec plus de 4000 décès liés au coronavirus (pour 56 188 cas confirmés), l’Espagne est depuis ce mercredi le deuxième Etat le plus touché au monde en nombre de morts, après l’Italie. Le pays a décidé de prolonger la durée du confinement jusqu’au 11 avril.

