le XXIV - II - MMXX, 10:28, par : Jo Lardze

A 64 ans, Mike Hughes alias Mad Mike et son ami Waldo Stakes avaient mis toutes leurs forces et compétences dans la construction de fusées afin de se rendre à 100 kilomètres au dessus de la Terre. Cette altitude devant permettre de franchir et d’observer la ligne Kármán, estimée à environ 80 km au-dessus du niveau de la mer.

Après plusieurs tentatives loupées, dont l’une qui envoya sa fusée à 580 mètres environ au dessus de la terre avant de s’écraser, la quête de la preuve que la terre est plate fut relancée.

Cette fois-ci la fusée à vapeur devait être opérationnelle. « Je ne crois pas en la science… Il n’y a pas de différence entre science et science-fiction », avait déclaré Mike Hughes à l’Associated Press en 2019. « Est-ce que je crois que la Terre a la forme d’un frisbee ? Je crois que oui. Est-ce que j’en suis sûr ? Non. C’est pour ça que je veux aller dans l’espace. »



Leur projet fut financé par des dons et le soutien d’une application de rencontre intimes "Hud".Avec 18.000 US$ ils furent fin prêt. C’est dans le désert de Californie que les deux hommes attendirent leurs admirateurs et plusieurs représentants du mouvement Flat Earthers, un groupe défendant que la Terre est plate et que si on l’a dit "ronde" c’est en raison d’une conspiration complexe — nous ne nous étendrons pas dessus dans cet article-.

Mike Hugues était de formation chauffeur et il pratiquait son métier en transportant des personnalités dans des limousines, par ailleurs il était concepteur de fusées, notamment à vapeur. Il avait fait partie de l’émission de télévision « Homemade Astronauts » diffusée par la chaîne américaine Science Channel. La chaîne lui rend d’ailleurs un vibrant hommage et assure sa famille et ses proches de ses prières.

Mais l’aventure s’est transformée en drame, le grand admirateur de Trump, l’incrédule astronaute, le passionné de science est mort lors du lancement de sa fusée. Les parachutes se sont décollés trop tôt, quasiment au décollage, la fusée s’est levée à une plusieurs dizaines de mètres, puis a chuté avec violence emportant avec elle Mike Hughes alias Mad Mike. Requiem In Pacem +.

