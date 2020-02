NAOMI SEIBT ne fait pas des millions de vues ( pour le moment) sur internet, toutefois il semble qu’elle agace la pensée unique devenue socialo-ecolo par principe de bienséance et de pseudo libertarianisme mondialisé. Ainsi la presse ultra-globalisante allemande ’Der Speigel ou encore le Washington Post s’offusque des critiques lancées à Greta Thunberg par Naomi, évidement les chiens rouges de l’Antifa n’ont pas hésités à tremper leur venin idéologique et ils ont menacées la jeune fille de 19 ans ; la cause, Seibt dénonce la propagande qui tend à faire de l’Homme le principal vecteur du réchauffement climatique actuel.

www.radinrue.com le XXV - II - MMXX, 16h20, par : Elvira Manne

NAOMI SEIBT ne veut pas que l’on s’accapare de son personnage pour la mettre en VERSUS de Greta Thunberg, pourquoi ? car elle ne souhaite pas "être une marionnette endoctrinée". Son discours on le partage ou pas. C’est un fait. Mais là n’est pas le problème, avec 48.000 et quelques abonnés à sa chaîne Youtube elle ne révolutionne pas le cosmos de la pensée, sa vidéo la plus populaire : 180.000 vues... — Radin Rue comptabilise 90.000 visiteurs uniques ce mois de février 2020, qui n’est pas encore achevé — mais apparement elle gène, elle dérange, et elle se retrouve face à la fronde des socialistos-communisants d’Antifa et d’autres groupements d’idéologues du passée qui sous les drapeaux de la TOLÉRANCE pratiquent la HAINE de tous ceux qui ne rentrent pas dans leur théorie stalinienne ( personnage qu’ils n’ont ni lus ni compris).

NAOMI SEIBT est allemande, elle à 19 ans elle est blonde, comme Greta Thunberg d’ailleurs, et elle agace. Elle agace ceux qui ont trouvé en Greta la bonne poire qui sert à sortir durant les dîners de pseudos-réflexions quelques références aux accents scientifiques sur ce bas monde qui va si mal.

Faut dire qu"elle les place un peu en contradiction les amants pléthorique de l’anarchisme noir et du communisme sanguinaire qui s’aiment dans la copulation idéologique avec quelques pseudo écologues radicalisés, chacune des vidéos de Naomi Seibt débute ainsi : "Salut à ceux qui pensent autrement". Se basant sur des recherches (elle aussi) scientifique elle ne pers pas de temps et va droit au but : “Le réchauffement climatique oui, mais son lien avec l’augmentation du CO²...NON ! ”

Alors on demeure tout de même surpris que tant de personne vocifèrent et se trouvent scandalisés par les propos de la jeune femme... Le discutable quant à son

objectivité intellectuellement positionnée sur l’échelle de la critique indépendante, « Der Spiegel » n’hésite pas à la rapprocher« d’un extrémisme de droite qui vocifère », quant à l’Antifa allemande elle n’a pas hésitée à user de ses méthodes de tolérance habituelle : envoyant un convoi funéraire devant la maison de Naomi où elle vit avec sa maman et sa sœur ! Le tout couronnée selon les méthode désormais bien connue des menaces sur le net et des coup de fil anonymes, du coup Naomi veut s’exiler aux USA... les sommes récoltées notamment par les clics publicitaires présents dans l’encadrement de ses prestations sur Youtube "devraient suffire" explique t’elle en soulignant "ici il ne fait plus bon vivre, cela devient dangereux, l’Allemagne est confrontée à la dictature socialiste". En tous les cas ce qui est certain, c’est que de cette inconnue, l’Antifa et ses amis socialo-dictateurs ont réussit à faire une star...

