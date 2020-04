Les mensongères manipulations de France 24 avec Gauthier RYBINSKI en acteur diffamatoire et idéologue à l’encontre de la POLOGNE

FRANCE 24 qui se dit un média PROFESSIONNEL en concubinage avec FRANCE INFO constamment s’arguent le droit de lutter contre les FAKE NEWS... Nous devons une fois de plus dénoncer les médias publics français dans leur haine virale de tout élément politique qui s’oppose à leur conception marxisto-liberalo-gauchiste de toute identité culturelle ; un pseudo journaliste international, recyclé de chez TF1 et depuis plusieurs années chez France 24, s’est exprimé en moins de 5 minutes sur la Pologne vis-à-vis du Covid-19... Il demeure essentiel de dénoncer ses manipulations et sa propagande totalement sanctifiée par FRANCE 24.

www.radinrue.com le XXVIII - IV - MMXX, 16h00, par : Jenny Lamue,( photos Secours en Pologne/ DR/)

INCONCEVABLE MAUVAISE FOI, manipulation et propagande élémentaire, c’est ce qu’à offert, hier soir, 27 avril 2020, le plateau de « FRANCE 24. ». Qu’ai je fais de zapper par hasard sur cette chaîne concubine de « France Info » ? je ne sais pas, ... surement mes allers et venus entre le salon et la cuisine où cuisait une potée aux choux...

J’assiste là à une annonce de l’intervention du grand spécialiste de l’international de la chaîne, sieur Gauthier Rybinski.

Envoyée spéciale de “Radin Rue” en Pologne, vivant entre Pologne et France, je me suis immédiatement intéressée à la "sortie" de l’expert journaliste international... oubliant au passage que c’est ce même gaillard qui en 2011 lançait que Kadhafi affamait sa population ! ( En 2011 Kadhafi représentait juste le pays d’Afrique le plus prospère ; la Libye !), mais bon Rybinski est spécialiste de l’international comme moi reporter chez "J’aime Lire", avec tout le respect que je porte aux éditions Bayard évidement....

Nous l’avons donc entendu sur la situation en Pologne.

Après son intervention, avec surprise, pensant à une plaisanterie j’ai cherché la charte de la bande gauchiste de la médiathèque publique en France / Comprendre FRANCE MEDIA MONDE / : CITATION :

Les chaînes du groupe France Médias Monde (France 24, RFI et Monte Carlo Doualiya) sont garantes d’une information certifiée, honnête et équilibrée, qui est la première arme pour lutter contre toutes les formes d’infox : rumeurs, propagande, manipulations, pièges à clics.

« Info ou Intox », le programme court réalisé par l’équipe des « Observateurs », présente l’exemple d’une fausse information en images, décrypte en quoi il s’agit d’une tentative de désinformation et explique comment identifier les images manipulées.

Intox est le nom de la rubrique sur le site des Observateurs de France 24 qui dénonce quotidiennement des infox qui circulent dans le monde.

« Contre-faits » débusque les fausses informations liées à l’actualité européenne et aux 28 pays membres : faux verbatim, interprétations erronées des textes, tentatives de manipulation, et rétablit la vérité.

« InfoMigrants », le site d’information destiné aux migrants, piloté par France Médias Monde, Deutsche Welle, et l’ANSA, livre une information fiable aux migrants sur leurs pays d’origine, de transit et de destination, et lutte contre les infox qui prolifèrent, en particulier celles des passeurs qui mettent leur vie en péril.

« Les dessous de l’infox » épingle chaque semaine sur RFI une tentative de manipulation de l’information européenne et internationale pour en expliquer les ressorts.

Alors là, j’avoue on est au Nirvana ! FRANCE MEDIA MONDE s’érige en PAROLE d’ÉVANGILE, putain ! Faut le croire, et le relire ! Merde, voilà les INQUISITEURS de la VÉRITÉ en marche ! Mais c’est quoi ces guignols ? Le côté triste de ce pamphlet autant illusoire que manipulateur dans le sens viscéral du terme, c’est qu’ils y croient...(?) - Non ! Point du tout c’est que ceux qui les écoutent le croit ! C’est leur but... quoi que, à force d’asséner des fausses vérités tournées et retournées en faveur de leur idéologie(s), ils restent persuadés d’avoir la VÉRITÉ mondiale greffée dans la racine même de leur esprit.



Alors analysons la vérité de Gauthier Rybinski, le grand Spécialiste du monde de FRANCE MEDIA MONDE, par rapport à la Pologne telle qu’il l’a présentée sur le plateau de FRANCE 24 vers 21h30-22h hier soir ( j’ai pas notée les horaires car bon, faut pas non plus abuser !).

G. Rybinski ouvre son discours sur la Pologne en présentant un pays sous un joug gouverné par des "conservateurs-cléricaux" : Et voilà ! Dès le début nous savons ce qui le gène... "cléricaux", il tente quoi là ? de faire croire que la Pologne est resté en 1905 ? Non, en réalité c’est Rybinski qui n’a pas vu évoluer le monde autour de lui, c’est lui qui ne comprends en rien ce qu’à fait Jean Paul II ( pape historique et polonais), c’est lui qui analyse ce qui se passe dans un pays en parlant de cléricalisme - ne connaissant aucunement la différence profonde entre le clergé polonais et français -, ne connaissant rien de la culture et de la Foi polonaise, il tente de dissocier la Pologne de la Foi Catholique, comme il le fait aisément dans une France éperdue, mais non, là on parle de la Pologne, de la Fille Semper Fidelis et qui le sait, contrairement à la France Fille Aînée de l’Eglise qui pour sa part l’a oublié. Première leçon à retenir : La Propagande vient de l’inculte : Rybinski à un propos sur France 24 inculte. Cela l’emmène alors a s’enfoncer dans sa méconnaissance non seulement du pays mais des lois constitutionnelles qui le gèrent... Euh au passage, sait-il que la Pologne est le premier pays en Europe et second au monde à avoir une constitution : La Constitution polonaise du 3 mai 1791 est le premier acte juridique de ce type en Europe et deuxième au monde (après la Constitution américaine du 1789). ? Non il ne doit pas savoir... où il manipule, à lui de choisir...Mais enchaînons alors - Il annonce que la Pologne va organiser des élections présentielles :

"Un véritable Coup d’Etat" lance t-il allègrement.

Un coup d’Etat ?

Ces élections présidentielles sont prévues depuis l’élection d’Andrzej DUDA il y ’a 4 ans. Elles sont gravées dans la Constitution polonaise. Pour des raisons de COvid-19 elles doivent être organisée PAR CORRESPONDANCE, ce qu’a fait notamment la BAVIÈRE en ALLEMAGNE il y a à peine 4 semaines et qui ne semblait émouvoir, alors personne. Ah, oui, l’Allemagne est Néo-Liberale et pas vraiment catho... ça explique... Pourtant, la constitution Polonaise contraint des élections présidentielles le 10 mai 2020, et cette dernière garantit l’Etat de Droit si cher à ceux qui donnent le pouvoir à la dictature de la "Justice", et tant adulée par FRANCE 24 et Cie. Coup d’Etat ? Pour respecter des élections dans un pays qui assouplit son déconfienment et qui organise des élections par correspondances, que les espagnols entre-autres organisent à l’étranger notamment depuis des décennies. Un coup d’Etat ! Voyez-vous cela : Rybinski et sa clique d’info non Intox ne le soulignaient pas et ne parlaient pas de COUP D’ETAT lorsqu’il s’agissait des MUNICIPALES EN FRANCE (le fameux 1er tour ) ? Non pas du tout, tout allait bien en France pour FRANCE24, l’info sans Intox ! REGARDEZ PLUTÔT, pas de scandales d’Etat, juste :"C’est dans un contexte sanitaire inédit que le premier tour des élections municipales s’est déroulé, dimanche 15 mars, dans les 35 000 communes de France. En pleine épidémie de coronavirus, des mesures exceptionnelles ont été édictées par les autorités, donnant un caractère singulier au scrutin, à voir en images".

Ah mais oui, là c’est la France, par contre en Pologne voyez-vous ce n’est pas la même aux yeux de Rybinski, le grand spécialiste, ou plutôt le bien-pensant anti Fack-News qui lance :

"Seul le président à pu faire sa campagne électorale" : FAKE NEWS de FRANCE 24 !

Le Président Andrzej Duda ne fait pas de campagne présidentielle, il se déplace dans les hôpitaux et divers endroits nécessitant son contrôle sanitaire COMME LE FAIT EMMANUEL MACRON !! Tous les autres candidats largement loin derrière lui, TOUS les sondages totalement indépendants le donne gagnant au premier tour, ont l’ouverture d’une myriade de presse, télévisés, internetisés et radiodiffusées, arrosés par les deniers de Georges Soros pour dénigrer continuellement le pouvoir en place tant gênant pour France 24 et ses concubins. Alors Monsieur Rybinski ayez une vision globale d’un pays... avant de prendre la parole à l’antenne, car moi je ne parle pas de la France comme d’un pays de NON-DROIT en donnant QUE la vision de la FRANCE INSOUMISE, aussi minoritaire - soit dit en passant, soit-elle -... Pour l’image d’Epinal, s’il y avait eu les GILETS JAUNE EN POLOGNE, GAUTHIER RYBINSKI, FRANCE 24 et FRANCE INFO nous auraient expliqués que c’est le III Reich !

"Le système hospitalier obsolète en Pologne" : FAKE NEWS 2 de FRANCE 24 ! Mais ça ils l’ont fait aussi pour l’Italie, croyant que la France était le numéro 1 ! IL DEVIENT URGENT de lui rapper que TOUS LES SERVICES SANITAIRES POLONAIS ONT DES MASQUES ET DES COSTUMES INTÉGRAUX DE PROTECTION (voir photos), que des distributeurs de MASQUES GRATUITS SONT DISPOSÉS DANS TOUTES LES COMMUNES !!! Que la Pologne outre le fait qu’elle FABRIQUE elle-même ses respirateurs, ses masques et autre équipement médicaux à reçu le fret de l’avion cargo ukrainien l’Antonov 225 (le plus grand du monde) avec 250 tonnes de matériel médical 10 jours avant la France qui est passé en fin de liste vis-à-vis de Varsovie ! Mais attention, il n’est pas bête Monsieur Rybinski, lui, il sait :

1/ Que la Pologne fut le premier pays d’Europe à fermer ses frontières (LIRE ICI ).

2/Que les réactions du gouvernement polonais vis-à-vis du Covid-19 sont exemplaires, quarantaine obligatoire, obligations faites à l’ensemble du corps médical d’être disponible, les enfants recevant une ASSISTANCE MATERNELLE A DOMICILE payé par l’Etat, certes le refus de cette réquisition était puni par un Procès-Verbal, mais en POLOGNE pas besoin d’un CERTIFICAT DÉROGATOIRE pour faire pisser son chien sous peine, le cas échéant d’une amende de 136 euros... donc... question ETAT TOTALITAIRE, on peut en débattre encore avec FRANCE 24.

Pour rassurer Monsieur Rybinski, France 24 et ses copains de France Info, vos potes sont là en Pologne, ils ont la qusi totalité des médias privés, et passent leur minutes, voire secondes à taper sur le président et le gouvernement en place... Les élections qu’elles se passent dans quelques semaines ou 1 an, elles auront le résultat totalement démocratique suivant, le PiS au pouvoir, et non parce que les polonais sont conservateurs et cléricaux, mais parce qu’ils ont dégagés les communistes d’Europe et épousés leurs racines chrétiennes, tout comme ils dégageront l’Union européenne de George Soros, ils ont eu les turcs au XVI° siècle sans l’aide da France 24 !

Juste avant de conclure ce "coup de gueule", car vous l’avez compris il ne s’agit plus d’un article, Robinski tentait encore de faire croire que tous les morts ne sont pas déclarés en Pologne suite au Covid-19, je demande en cela que l’Ambassade de Pologne le poursuive, lui et son média France 24 en justice pour propos mensongers et diffamatoire, il s’agit de propagande ouvertement volontaire pour induire une méfiance envers la République de Pologne, qui sort totalement de ses prérogatives journalistiques, d’ailleurs nous étions envers une "Libre Opinion" et point du tout devant un travail de JOURNALISTE, d’où la MANIPULATION effectuée par FRANCE 2. Ce gars n’a jamais dû mettre les pieds en Pologne ou alors il y a des années, et un hôpital encore moins ! Pour mémo : En Pologne 20.000 tests par jour ! Et si tous les morts n’étaient pas recensé, la presse polonaise s’en emparerait immédiatement, ... qu’il demande à tous les libéraux pro-globalisation qui rampent derrière la marionnette Donald TUSK ou la patronne du Tribunal National Gerdorf qui ne cache pas sa haine du gouvernement, ... tellement les juges en Pologne sont droits et non politisés... Tout e, gardant un pouvoir d’opposition clairement ouvert sur la scène nationale, un état de fait qui ferait jouir de bonheur plus d’un syndicaliste de la Magistrature gauchisée de France ; ; ; ah ! L’Etat de Droit... Qu’elle Ironie !

Rappel à la date de ce jour :



FRANCE : 166 036 cas confirmés 23 327 morts (plus 9.000 env. à la maison)

POLOGNE : 12 089 cas confirmés 570 morts (plus 5 à la maison)

Vous vous demandez pourquoi les journalistes Français sont complexés par la Pologne ?

Poursuivez votre INFORMATION sur le site de l’OBSERVATOIRE DU JOURNALISME (indépendant de Radinrue.com évidemment) : en cliquant sur les deux liens, édité par l’observatoire du Journalisme - Un très bon éclairage sur le silence de l’info objective en France par rapport à la Pologne :

Covid-19 : la Pologne fait mal aux médias français ?

et

Pologne : bobards garantis dans les médias français (suite)

Article libre de droit à la reproduction : AVEC MENTION DE LA SOURCE RADINRUE.COM sous forme de lien vers https://www.radinrue.com obligatoire.

radinrue.com