Le Coronavirus a-t-il prit les chrétiens par surprise ?

Le coronavirus nous a pris au dépourvu, distrait par des préoccupations et des conflits de nature diverse, et aveuglé par des propositions de demi-vérités, de vérités déformées et de « vérités instrumentalisées ». Nous sommes devenus comme « des enfants, portés par les vagues et emportés par chaque vent mouvant de l’enseignement » : réflexion d’un archevêque indien sur l’approche spirituelle chrétienne de l’émergence du coronavirus. La distanciation sociale réaffirme des valeurs oubliées : retrait, solitude, silence, méditation, prière...

www.radinrue.com le VI - IV -MMXX avec ANALYSE/OMNIS TERRA par S.Exc. Mgr Thomas Menamparampil sdb, Archevêque émérite de Guwahati, dans le nord-est de l’Inde, et ancien responsable du Bureau pour l’Evangélisation de la Fédération des Conférences épiscopales d’Asie . Photo d’illsustration D.R.

Jésus était éminemment « humain »

Les gens pensent souvent que les prophètes sont tellement axés sur le message qu’ils deviennent indifférents aux sentiments des auditeurs. Les grands philosophes et professeurs sont généralement présentés comme des personnes au-dessus des émotions. Si c’est le cas, ce rabbin de Nazareth était différent. Il a plongé profondément dans le cœur de ceux avec qui il a interagi. Il est entré dans leur monde d’émotions en parlant. Lui-même était influencé. Quand il a vu Marie pleurer la perte de son frère Lazare et de toutes les personnes avec elle, « son cœur a été touché et il a été profondément ému ». En se rapprochant du tombeau, il s’est effondré. « Jésus a pleuré » (Jn 11, 33-35). Et les gens ont commenté : "Voyez combien il l’aimait !"

Ce n’était pas non plus la seule occasion. Effectivement, c’était un prophète ; mais ce n’était pas une pose prophétique qui le caractérisait le plus, mais une « touche humaine ». Il avait un ton « personnel » en s’adressant à des individus, comme la Samaritaine, la femme adultère, celle qui se lavait les pieds ; la femme syro-phénicienne, Martha et Mary, Nathaniel, Zachée dans ses sentiments de culpabilité, Thomas dans son entêtement inflexible.

Sa sympathie pour ceux qui souffraient se distinguait, et son inquiétude pour la souffrance. Il était inquiet pour les gens qui avaient oublié leur faim, l’écoutant pendant trois jours. « Je suis désolé pour ces gens, car ils sont avec moi depuis trois jours et n’ont maintenant rien à manger » (Mc 8, 2). Il était « profondément troublé » en pensant à Judas et au désastre qui allait lui arriver (Jn 13, 21). Il n’a pas pu se contrôler en pensant à la destruction éventuelle de Jérusalem. « Il s’est rapproché de la ville, et quand il l’a vue, il en a pleuré » (Lc 19, 41). La population d’une ville entière était destinée à être submergée, car elle n’était pas ouverte à adopter les mesures préventives que Dieu avait proposées (Lc 19, 42-44). Pas une pierre ne serait laissée sur une autre !

Quand la souffrance soudaine nous dépasse

Les angoisses qui ont entouré Jérusalem et les incertitudes que le Coronavirus a imposées au monde aujourd’hui ont des similitudes pour les perceptifs. Nous entendons parler de milliers de morts et de mourants, de médecins et d’infirmières qui s’effondrent, de prêtres et de religieux qui partent ; les vieillards abandonnés, les pauvres oubliés ; le personnel médical est épuisé, les installations médicales manquent, des millions de personnes touchées… avec des alertes alarmistes pour les pires choses à venir. Nous souffrons avec la souffrance.

Nous crions avec le psalmiste : « Pourquoi nous as-tu abandonnés comme ça, ô Dieu ? Serez-vous toujours en colère contre votre propre peuple ? » (Ps 74 : 1). Nous supplions : « Réveille-toi, Seigneur ! Pourquoi dors-tu ? Réveillez-vous ! Ne nous rejetez pas pour toujours ! Pourquoi tu nous caches ? N’oubliez pas nos souffrances et nos ennuis ! » (Ps 44:23). Même les croyants ardents sont ébranlés. « Dans les moments difficiles, je prie le Seigneur ; toute la nuit, je lève les mains en prière, mais je ne trouve pas de réconfort »(Ps 77 : 2). « At-il cessé de nous aimer ? Sa promesse ne tient-elle plus… La colère a-t-elle remplacé sa compassion ? » (Ps 77 : 8-9). Nous pleurons avec les pleurs.

Entre-temps sur la scène mondiale, le jeu du blâme s’intensifie quant à l’origine de Covid-19, et la rhétorique se resserre sur l’irresponsabilité des dirigeants nationaux et le manque de préparation des cadres médicaux. Ce qui est encore plus choquant, c’est l’insensibilité signalée dans certaines situations de douleur, due à une négligence occasionnelle ou à une impuissance pure. Une prière monte au ciel de la victime abandonnée : « Pendant la journée, je t’appelle, mon Dieu, mais tu ne réponds pas. J’appelle la nuit, mais ne me repose pas »(Ps 22, 2).

Le coronavirus a surpris la société sans préparation

Les prières que nous avons citées ci-dessus appartiennent à une époque où la foi guidait la recherche de réponses. Mais aujourd’hui, la plupart des gens de la société pensent : « Aucun de nous ne sait ce qui va se passer et il n’y a personne pour nous le dire » (Ecc 8 : 7). L’intérêt personnel guide les discussions mondiales. Les contraintes de santé vont dans un sens et les intérêts économiques et politiques dans un autre. De multiples colères sociales tirent encore dans d’autres directions.

Les humeurs diffèrent, les pensées diffèrent. Les tendances radicales à la sécularisation sont confrontées à un « fondamentalisme » radical. Le nationalisme agressif fait face à des styles de mondialisation exagérés. Les revendications d’auto-importance (nationales - "mon pays d’abord" - culturelles, sectaires) maintiennent la société partisane. En même temps, un mélange erratique de cultures conduit à une obscurcissement des identités, à une érosion des systèmes de valeurs, à une remise en question des croyances et des traditions, affaiblissement des convictions, la désorientation des masses et la douleur de l’insécurité.

Ainsi, le coronavirus nous a pris au dépourvu, distrait par des préoccupations et des conflits de nature diverse, et aveuglé par les propositions de demi-vérités, de vérités déformées et de « vérités instrumentalisées ». sont devenus comme « des enfants, portés par les vagues et emportés par chaque vent mouvant de l’enseignement » (Ep 4, 13-14).

Le coronavirus a-t-il attrapé la communauté des croyants trop mal préparés ?

Lorsque de dures vérités nous regardent, nous n’avons pas à être gênés de l’admettre. N’étions-nous pas un instant perdus en tant que communauté catholique dans des critiques internes impitoyables, nous prouvant nous-mêmes victimes du même virus de la colère qui harcelait la société au sens large ? Ne nous sommes-nous pas trop concentrés sur des questions sur lesquelles nous étions différents de ce qui avait été convenu, même lorsque les questions étaient de moindre importance, ou pouvaient être étudiées plus avant, nous rendant insignifiants et sans poids dans la société en général ?

Entre-temps, avons-nous oublié quel est le cœur du message évangélique : préoccupation mutuelle, amour sortant, générosité illimitée, capacité de pardonner soixante-dix fois sept fois, capacité de sacrifice incommensurable ? Oui, nous devons entreprendre un voyage d’auto-évaluation à une époque où même les croyants ardents perdent leur foi et les enseignants religieux eux-mêmes sont ébranlés… et les gens sont devenus « inquiets et sans défense » (Mt 9, 35).

De même, dans notre pastorale, pouvons-nous entrer dans le monde d’une personne faible et défaillante, pour sympathiser, aider et guérir, comme le suggère le pape François ? Ou sommes-nous impatients de proposer des réponses prêtes à l’emploi, pédantesques et faciles aux personnes qui attendent quelque chose de plus personnel et profond ? Ce ne sera que lorsque nous admettrons nos insuffisances que les solutions viendront du Seigneur (Dan 9 : 4 : 23). Alors nous pourrons nous consoler : « Pourquoi es-tu abattu, mon âme ; pourquoi gémir en moi ? Espérez en Dieu, je le louerai encore, mon sauveur et mon Dieu »(Ps 42, 5).

Difficulté à accepter la solution proposée : la distance sociale

Les personnes prises au dépourvu ont généralement des solutions toutes faites. Certaines déclarations insensibles de dirigeants mondiaux ont été citées. Les médias ont du mal à s’éloigner de leurs thèmes favoris : stars de cinéma, héros sportifs, patrons politiques, personnalités de la télévision ; attentats suicides, guerres commerciales, mouvements de l’armée, ventes d’armes. Les politiciens veulent un retour rapide au « business as usual », d’autres suggèrent la levée des tarifs, certains invoquent la « volonté collective ». Tous ont raison, mais les experts en santé n’ont qu’une seule formule impitoyable : assurer la « distance sociale » ?

Les chrétiens sont confus. On leur a toujours appris à valoriser l’unité : famille, communauté, quartier. On ne leur a jamais enseigné que la « distance sociale » était une force. Attention, ce qui est vraiment demandé, ce n’est pas la distance sociale, mais la distance physique. Les êtres humains sont sociaux et doivent rester « sociaux ». Les interactions via les appels téléphoniques, les communications numériques et les chats vidéo sont toujours possibles. L’amour se manifeste de plusieurs façons. Jésus a simplement regardé Pierre, mais cela signifiait tout (Lc 22, 51) .Les faibles et les vieillards ne doivent pas se sentir négligés, de peur qu’ils ne deviennent solitaires et psychologiquement traumatisés. Les humains ont besoin d’une affection humaine qui seule a le pouvoir de guérir. La co-souffrance est une valeur.

La distance sociale réaffirme les valeurs oubliées : retrait, solitude, silence, méditation, prière



La soi-disant « distance sociale », cependant, a apporté une bénédiction involontaire : elle rappelle au monde certaines valeurs oubliées. Vous êtes invité à vous souvenir, par exemple, que le « retrait » a toujours été une valeur positive dans la tradition chrétienne. Moïse s’est retiré sur la montagne pour prier. Jésus aussi ; il connaissait des endroits tranquilles comme le désert, Gethsémani. Les moines se sont retirés dans les montagnes, les ermites dans les grottes, les contemplatifs dans les forêts. Ils étaient gardiens de l’environnement partout où ils allaient, ils protégeaient la nature, ils respectaient l’ordre cosmique. Ils croyaient que la solitude approfondit une personne, le silence a du pouvoir, la méditation garde quelqu’un près de Dieu, la prière obtient tout ce que l’on cherche.

Les chrétiens se retirent pour une retraite, des souvenirs, des pèlerinages, des jours de réflexion. Les gens d’autres confessions ont aussi des traditions similaires. Dans la compréhension chrétienne, les énergies que l’on recueille dans la solitude ne sont pas simplement orientées vers soi, elles doivent être mises au profit de l’humanité dans son ensemble. Même les ermites qui sont restés dans la solitude étaient fermement attachés au bien-être de la société et à l’avenir de l’humanité.

L’isolement nous a fait réfléchir, évaluer, planifier

L’isolement que le coronavirus nous a imposé nous a fait « penser ». Cela nous a obligés à nous asseoir, à nous détendre et à évaluer notre vie de tous les jours et à remarquer certaines de nos superficialités : profits rapides, souci excessif de l’apparence, de la figure et de la forme ; jugements hâtifs, fanfaronnades vaines, querelles mesquines, négligence des courtoisies, ressentiments pour les bagatelles.

Cependant, la calamité a stimulé un changement rapide d’attitude : il y a eu une explosion de générosité des quartiers les plus inattendus : des millions de masques de Chine, 5 billions de dollars du G20, des dons de multimillionnaires, des contributions de stars de cinéma. Tout à coup, nous réalisons que nous pouvons être généreux, serviables et tendre la main en collaboration… que nous avons besoin les uns des autres, nous sommes interdépendants.

Certains semblent plus profonds. Ils voient dans l’arrivée inattendue de la pandémie un réquisitoire de notre civilisation, une réévaluation de nos priorités, une réévaluation de notre rapport à la nature. D’autres espèces appellent-elles l’attention et revendiquent-elles l’espace perdu de manière subtile ? Les communautés marginalisées et les personnes marginalisées affirment-elles en silence leur existence ? La nécessité de la distance sociale est-elle une condamnation de notre proximité désordonnée ? Nous devons réfléchir, réfléchir ; Repenser et corriger. L’histoire est façonnée non seulement par les guerres commerciales et les expériences nucléaires, mais tout spécialement dans les cellules cérébrales des citoyens responsables et les cellules de prière dans les maisons contemplatives.

La Parole de Dieu a du pouvoir

Ce qui manque le plus aux croyants catholiques en matière de distanciation sociale, c’est la liturgie, en particulier l’Eucharistie célébrée en communauté. L’adoration ensemble est au cœur du christianisme. Jésus avait assuré : « Là où deux ou trois se réunissent en mon nom, je suis là avec eux » (Mt 18, 20). Les premiers chrétiens « se sont consacrés à l’enseignement et à la communion des apôtres, à la rupture du pain et aux prières » (Actes 2:42).

Avec l’éloignement social imposé, nous manquerons la joie de nous rassembler dans la Présence de Jésus dans l’Eucharistie en tant que communauté. Cependant, notre foi nous dit de la même manière qu’il est présent dans sa Parole, pour nous donner inspiration et force. En fait, il est la « Parole » (Jn 1, 1). C’est notre obéissance à la Parole qui fait de nous ses vrais disciples. Jésus dit : « Si vous continuez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples » (Jn 8, 31).

Pendant des générations, les catholiques des pays communistes se sont rassemblés autour de la Parole de Dieu et sont restés fermes dans leur foi. Dans les territoires de mission avec de vastes zones sous la garde de chaque paroisse, les fidèles n’auraient l’Eucharistie que quelques fois par an. Leur spiritualité s’est largement nourrie de la Parole de Dieu proclamée et expliquée par des chefs laïcs et des animateurs spirituels. Ils n’ont pas eu la possibilité, comme d’autres aujourd’hui, de pouvoir regarder la messe à la télévision. Et pourtant, ils ont soutenu leur esprit génération après génération. Les petites communautés chrétiennes qui se rassemblent autour de la Parole de Dieu, expérimentent cette puissance de soutien de Jésus.

Quelqu’un a commenté, Coronavirus a été un excellent égaliseur, un excellent niveleur. Voyez ce que dit le Magnificat, Lc 1 : 51-53. Il n’y a pas de haut et de bas, la décision et les gouvernés, l’assistant financier et le simple travailleur ordinaire, les plus avancés et ceux qui sont loin derrière. En fait, la « périphérie » semble avoir été épargnée par Covid-19 pour le moment. Il existe sans aucun doute un plan divin « de déraciner et de démolir pour détruire et renverser, pour construire et pour planter » (Jr 1:10). Il y a un nouveau nivellement en cours : le réordonnancement et la modification des idées, des idéaux, des idéologies, des idolisations et des nouvelles formes d’idolâtrie. Il veut faire « toutes choses nouvelles » (Ap 21 : 5).

La co-souffrance a du pouvoir

Même si nous n’avons pas été victimes nous-mêmes, nous pouvons facilement souffrir avec ceux qui souffrent, tout comme les membres de la famille participent aux souffrances des uns et des autres. Telle est notre mission. Pendant la distance sociale, nous avons le privilège unique de prendre sur nous la souffrance du reste de l’humanité comme Jésus l’a fait à Gethsémani. Nous pleurons, non pas principalement sur notre anxiété et notre peur, mais sur la douleur du monde. La lamentation a toujours fait partie du ministère prophétique, surtout lorsque nous nous sentons totalement impuissants face à un mal ou une tragédie que nous devons gérer à un moment donné. L’Église a déploré les victimes de millions d’avortements, l’euthanasie, la violence sous toutes ses formes, les distorsions morales de tous types ; et aujourd’hui Coronavirus ! Même la souffrance silencieuse a une éloquence qui lui est propre. Jésus a pleuré. Je pleure avec lui !

Nous devons accorder une reconnaissance particulière aux médecins, aux infirmières, au personnel médical, aux personnes s’occupant des services essentiels et à un grand nombre de bénévoles qui risquent leur vie et tentent d’aider les autres. Plusieurs d’entre eux sont morts. À leur égard, les paroles du pape François prennent un sens intense : « La vie grandit en étant donnée ... En effet, ceux qui apprécient le plus la vie sont ceux qui laissent la sécurité sur le rivage et deviennent excités par la mission de communiquer la vie aux autres » (Evangelii Gaudium 10). « Confiez-vous » alors « vos soucis au Seigneur, et il vous soutiendra » (Ps 55, 22).

OMNIS TERRA/rr