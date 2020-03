ALBANIE — Archevêque Anastasios : « Transmettons de cœur à cœur la lumière de l’espérance »

L’archevêque Anastasios de Tirana, Durrës et Toute l’Albanie partage son point de vue dans cette interview sur la façon dont les églises s’adaptent, en Albanie et dans le monde, à la pandémie de COVID-19. Alors que nous prions pour les chercheurs qui essaient de trouver un traitement, les églises peuvent également souligner notre devoir de rester à la maison tout en se libérant de la peur et de l’anxiété. Nous devons trouver des moyens d’aider les malades directement ou indirectement, alors que nous nous préparons pour Pâques, et ouvrir nos cœurs à la lumière de l’espérance.

www.radinrue.com le XXIX-III-MMXX, 00:40, Entretien avec l’archevêque d’Albanie par Marianne Ejdersten, directrice de la communication du COE,

De quelle manière Votre Béatitude voit-elle les églises s’adapter à la vie au milieu de l’épidémie de coronavirus ? En Albanie et dans le monde.

Archevêque Anastasios : Lorsque nous avons été informés de la propagation de la pandémie de COVID-19 en Albanie, nous nous sommes adressés à notre peuple (les 12 mars et 17 mars 2020) en insistant sur le fait que nous devons éviter la panique, la dépression et le désespoir. Nous avons noté que nous devons faire preuve de sang-froid, de sobriété, de préoccupation et de discipline constantes à l’égard des instructions et des directives sanitaires des gouvernements responsables.

Nous avons annoncé que nous annulions tous les services dans nos églises et nous avons conseillé aux gens d’éviter les étreintes traditionnelles, les baisers d’objets saints dans l’église, les baisers de mains et tout contact physique. Tous les dimanches ainsi que les grandes fêtes, nous célébrons la Divine Liturgie dans la chapelle du Centre synodal à huis clos. Ces services sont transmis sur la station de radio de l’Église ainsi qu’en ligne. De même, les services ecclésiastiques se poursuivront dans les autres diocèses dans de petites chapelles à portes fermées. Nous avons conseillé à ceux qui sont plus sensibles, les personnes âgées et les enfants, rester à la maison pendant un certain temps. Les églises resteront ouvertes pendant la journée pour la prière personnelle. La foi et l’amour sont les armes défensives les plus puissantes contre l’attaque de ce virus invisible. Je sais que de nombreuses autres Églises se sont également adressées à leurs propres fidèles de la même manière.

De quelles manières les églises en Albanie peuvent-elles être un modèle pour les autres ?

Archevêque Anastasios : Nous avons pris quelques initiatives, partageant nos idées avec les autres communautés religieuses d’Albanie. Mais c’est trop dire que nous sommes un « modèle » pour quiconque. Chaque Eglise dans les différents pays a des besoins et des situations spécifiques auxquels répondre. Nous avons préparé un message plus général (20 mars) adressé à la société multiconfessionnelle d’Albanie, qui a été publié et transmis par les médias de masse du pays. Dans ce message, nous avons ajouté que nous devons de tout cœur à ceux qui sont chargés de maintenir la propreté, l’ordre et l’information du public, et en particulier aux professionnels de la santé qui sont à l’avant-garde de la bataille pour la prise en charge des personnes infectées. Nous avons souligné que tout en restant à l’intérieur de nos maisons, ne laissons pas les irritations et les conflits s’envenimer, mais cultivons la créativité, une disposition pacifique, la gentillesse,

Nous avons souligné que tous ceux qui sont fidèles, intensifions notre prière pour que la période de ce procès ne soit pas prolongée, pour le rétablissement de ceux qui sont gravement touchés et pour que la propagation de la pandémie soit limitée. Encore plus, prions que Dieu éclaire les chercheurs pour déterminer rapidement les processus préventifs et thérapeutiques appropriés. Quelque chose de bon sortira finalement de cette crise et nous espérons que les sociétés humaines réexamineront leurs valeurs et leurs priorités.

Comment pouvons-nous protéger des vies ? Que pouvons-nous, comme le font les communautés religieuses / religieuses ?

Archevêque Anastasios : Nous devons avant tout souligner notre devoir de rester chez nous conformément aux directives du gouvernement et des autorités sanitaires. Nous devons arrêter les voyages et la circulation. Soyons vigilants pour que ces mesures ne conduisent pas à un isolement personnel. Au contraire, fortifions-nous mutuellement avec courage, prière, paroles, gestes simples, silence plein d’affection ; surtout envers ceux qui sont plus à risque.

Il est important que dans la conscience de la communauté soit la conscience que les services sont continuellement célébrés dans des chapelles dans tous les diocèses, avec des portes fermées - comme des bougies symboliques. Ce n’est pas seulement le coronavirus qui est transmissible, en même temps une absence de peur et d’anxiété basée sur la foi et l’amour doit être transmise en continu avec une disposition joyeuse.

Que pouvons-nous faire lorsque des rassemblements sécurisés ne sont plus possibles ou lorsqu’un nombre croissant de personnes à risque ne peuvent assister aux services ?

Archevêque Anastasios : Dans les pays où l’Église a la possibilité de diffuser des émissions de télévision ou de radio, nous pouvons améliorer la transmission des services à travers ces formes de médias tout en conseillant à notre peuple de suivre ces transmissions. En ce qui concerne l’école du dimanche pour les enfants, des cours et des vidéos peuvent être créés en ligne et partagés par les paroisses. Les fidèles peuvent également créer un type d’église de maison pour cette période, en priant les services dans le petit groupe de la famille, et peut-être avec une famille voisine, afin que nous puissions célébrer les services ensemble. Une autre proposition est de créer des groupes d’étude de la Bible. D’autres opportunités incluent le chant ensemble et l’écoute de la musique et des hymnes de l’Église ensemble.

Qu’en est-il de la « stigmatisation et de la discrimination » ?

Archevêque Anastasios : Ce serait une grande erreur de discriminer ou de stigmatiser ceux qui sont infectés par cette maladie. Au contraire, cette aventure les amène au statut de « moindre d’entre eux » auquel le Christ fait référence dans son récit du Jugement dernier (Matthieu 25). Notre attitude vis-à-vis de ces nouveaux cas « du moindre d’entre eux » est notre attitude envers le Christ lui-même. Nous devons trouver des moyens d’aider les malades directement ou indirectement ; pour aider leurs familles et leurs enfants s’ils ne survivent pas. Bien sûr, nous sommes également obligés de soutenir tous les professionnels de la santé, qui sont quotidiennement en contact avec le virus, et de leur exprimer continuellement notre gratitude par la prière et en suivant leurs directives.

Alors que l’Albanie est confrontée à des défis sans précédent, que peut prier la communauté mondiale pour vous ?

Archevêque Anastasios : La prière commune à tous les pays est que nous passions ce procès avec le moins de victimes possible. Cette pandémie crée non seulement des infirmités, mais aussi des conséquences économiques généralisées, particulièrement dévastatrices pour des pays plus pauvres comme l’Albanie qui a également récemment souffert des effets désastreux d’un grand tremblement de terre. La pandémie n’est pas locale ; c’est mondial. Par conséquent, la réponse doit également être avec une solidarité mondiale afin d’avoir une « mondialisation de la solidarité ». Les pays riches ont la responsabilité d’aider les pays les plus pauvres, comme l’Albanie, qui subiront les conséquences les plus aiguës des problèmes financiers et des problèmes sociaux.

Puisque nous sommes dans la période de préparation pour Pâques, rappelons-nous que le Christ crucifié et ressuscité a offert à ses disciples la paix et la liberté de la peur, leur promettant qu’il restera avec eux à travers toutes les tribulations jusqu’à la fin des temps. Nous devons accroître cette confiance en sa présence et dans le fait qu’il ne nous abandonnera pas dans notre épreuve. Célébrons Pâques libre de tout syndrome de peur et d’anxiété, résistons.

Cette année, nous ne pourrons pas transmettre la lumière pascale de bougie en bougie - comme c’est la coutume des Églises orthodoxes. Transmettons de cœur à cœur la lumière de l’espérance et de l’intrépidité dans notre Seigneur ressuscité.

Le Christ est ressuscité !