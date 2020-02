Rencontre à Munich entre Mgr Gallagher et le ministre chinois des affaires étrangères, Wang Yi : les discussions ont porté sur l’importance de l’accord provisoire sur la nomination des évêques et sur la volonté de poursuivre le dialogue pour promouvoir la vie de l’Église catholique et le bien du peuple chinois.

En marge de la Conférence sur la sécurité à Munich, qui s’est ouverte ce vendredi 14 février en Allemagne en présence de plus de 35 chefs d’États et de gouvernement, Mgr Paul Richard Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États du Saint-Siège, s’est entretenu avec le conseiller d’État et ministre des affaires étrangères de la République populaire de Chine, WangYi, première rencontre à ce niveau depuis 70 ans.

« Au cours de la réunion, qui s’est déroulée dans une atmosphère cordiale - rapporte un communiqué de la Secrétairerie d’État - les contacts entre les deux parties, qui ont évolué positivement au fil du temps, ont été mentionnés. L’importance de l’accord provisoire sur la nomination des évêques, signé le 22 septembre 2018, a été particulièrement soulignée. Ce texte "provisoire" donne aux deux parties un droit de regard. Le pape François a reconnu des évêques chinois qui avaient été nommés par Pékin sans son aval ; le gouvernement chinois a fait de même dans l’autre sens.

L’accord a permis "d’obtenir des résultats positifs", s’est félicité vendredi Wang Yi devant son homologue du Vatican, selon le Quotidien du Peuple.

La volonté de poursuivre le dialogue institutionnel au niveau bilatéral pour promouvoir la vie de l’Église catholique et le bien du peuple chinois a été également renouvelée. Les participants ont salué les efforts déployés pour éradiquer l’épidémie de coronavirus et ont exprimé leur solidarité avec la population touchée. Enfin, une plus grande coopération internationale a été souhaitée afin de promouvoir la coexistence civile et la paix dans le monde et des considérations sur le dialogue interculturel et les droits de l’homme ont été échangées ».

Concernant l’épidémie de coronavirus, mercredi dernier, à la fin de l’audience générale, le Pape François a exprimé sa proximité en adressant « une prière pour nos frères chinois qui souffrent de cette cruelle maladie. Puissent-ils trouver, souhaitait le Saint-Père, la voie de la guérison le plus rapidement possible ».

