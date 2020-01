www.radinrue.com le XXIII - I _ MMXX, 12h30, Varsovie, par : E. Linat,

• IL S’AGIT d’un acte de protestation de ma part envers une injustice historique, explique le Président polonais Andrzej Duda à la Radio polonaise nationale "Polskie Radio".

Ce jeudi des dizaines de chefs d’Etats et de Gouvernements du monde entier se sont rendu à Jérusalem pour le Forum de l’Holocauste. Mais la crise qui déchire encore plus les relations historiquement tendues entre la Russie et la Pologne s’est invité dans cet événement. La Russie et ses actions et propos provocants et surtout mensongers n’y sont pas étrangers (LIRE ICI).

Andrzej Duda ne s’est pas rendu en Israël car les organisateurs du Forum, proches des russes par ailleurs, n’ont pas accepté que le président polonais prenne la parole. La Pologne est le pays qui a le plus souffert de la Seconde Guerre mondiale l’à priver de discours est une provocation, d’autant que parmi les chefs d’Etats qui prendront la parole il y’aura Macron, quand on voit la position de la France durant la Seconde Guerre Mondiale ont s’aperçoit que les démons de Yalta sont toujours vivants, et pire il y aura aussi Vladimir Poutine, qui lui prendra la parole en véritable star. Poutine qui représente la Russie, pays qui a usé de tortures, qui a massacré l’Armée polonaise à Katyn et qui jusqu’en 1989 faisait porter ce crime aux nazis, la Russie qui a échappé au procès de Nuremberg pour ses crimes uniquement car le monde d’alors n’était guère différent de celui d’aujourd’hui, des faux semblants et des hypocrites qui fonctionnent pour leur idéologies réciproques ou pas et leur confort. Poutine qui ose mentir à la face du monde en lançant que la Pologne a collaboré avec Adolphe Hitler alors que cette Russie signait des pactes avec les Nazis unissant ainsi leur barbarie et leurs crimes pour se partager l’Europe.

Le président polonais qui se trouve actuellement à Davos a tenu à remettre les pendules à l’heure, expliquant que sans la voix de la Pologne à Jérusalem il n’y aura pas non plus de représentation de la Présidence polonaise :

"La Situation actuelle, ou le président de la France, dont les autorités collaboraient avec les Allemands et ont envoyés des personnes juives dans les Camps de Concentration, le président Russe, qui au début de la Deuxième Guerre Mondiale collaborait avec les Nazis allemands et en cela se partageait avec eux la Pologne, peuvent prendre la parole ? Le président allemand peut prendre la parole ? Et le président de la République de Pologne ne peut pas prendre la parole ? Le pays qui a perdu le plus grand nombre de ses citoyens durant l’holocauste ? (...) Il s’agit pour moi, je dirai d’un point de vue de Justice Historique, absurde, et c’est donc tout simplement (la décision de ne pas se rendre à Jérusalem -ndlr) un acte de protestation".

Le président polonais à souligné par ailleurs que les festivités les plus importantes quant à la Mémoire des Victimes de l’holocauste seront organisées lundi, dans l’ancien camp de concentration allemand d’Auschwitz-Birkenau. Andrzej Duda sera l’organisateur et l’hôte de ses festivités, les principales personnes invitées seront les personnalités qui ont survécut aux geôles nazis.

