La POLOGNE comptabilise ce lundi 09 mars 16 cas confirmé de Coronavirus COVID-19. Les principales personnes atteintes sont arrivés d’Allemagne ou d’Italie, pour la plupart via la route. C’est ainsi que la Pologne a instaurée ce lundi des contrôles sanitaires sur ses frontières avec l’Allemagne et la République Tchèque.

IX - III - MMXX

SEIZE CAS de personnes atteintes au Coronavirus ont été diagnostiqués en Pologne. Le gouvernement s’attend à une montée en flèche de ce nombre dans les prochains jours. La Compagnie aérienne polonaise LOT a suspendu dès à présent tous ses vols vers l’Italie. A 15 h 00 suite à une décision annoncée par le Premier Ministre Mateusz Morawiecki les principaux points d’entrée en Pologne aux frontières avec l’Allemagne et la République Tchèque seront soumis à des contrôles "sanitaires". Dans les faits, ce jour quatre points sont concernés avec l’Allemagne et un seul avec la République Tchèque.

La chancelière allemande Angela Merkel et le premier ministre tchèque Andrej Babis ont été informé par l’exécutif polonais de cette décision. - "Je veux souligner que durant les prochaines heures les points de contrôles seront élargis à d’autres postes frontières", a tenu à souligner le PM polonais, monsieur Mateusz Morawiecki.

LES DIVERSES PHASES DES CONTRÔLES

Dans un premier temps, les autorités polonaises contrôleront les autobus, les autocars, les transports de personnes ayant 8 et 9 passagers. Il s’agit avant tout, précise la chancellerie du Premier Ministre de ne pas engorger les entrées dans le pays, mais quand même de pouvoir intercepter les cas qui ont le plus de chance de s’éparpiller sur le territoire national et d’épandre le virus.

Par ailleurs le Premier Ministre polonais a fait savoir que ces contrôles vont être également déployés sous peu dans les trains, d’abord cela concernera les PKP InterCity mais aussi sur les transports à proximité des frontières. Le Premier Ministre a enfin souligner que d’ici deux à trois jours tous les points frontaliers seront concernés sur l’ensemble du trafic des voitures, des trains et aussi des ports.

Le PM polonais a dit que le souhait du gouvernement demeure de réagir massivement, radicalement en amont plutôt que de devoir ensuite faire face à une extra-croissance du virus. Il a souligné que la Pologne est le premier pays européen à mettre en place de tels contrôles sanitaires.

