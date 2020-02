« En ce temps de Carême, prions en particulier pour les victimes du coronavirus » : telle est l’exhortation du Père Sanjeev Nayak, Curé de la Paroisse Notre-Dame, Reine de la Mission, et Vicaire général du Diocèse de Berhampur, sis dans l’Etat indien de l’Orissa.

www.radinrue.com le XXVIII- II - MMXXn 10:25, avec Fides ;

« Nous exprimons nos condoléances et notre solidarité aux victimes du coronavirus de par le monde. En Carême, nous nous accrochons aux trois piliers que nous indique l’Eglise : la prière, le jeûne et l’aumône. En ce temps particulier, nous ferons mémoire chaque jour des victimes du virus et des malades » ajoute le Père Nayak pour Fides, invitant « tous les fidèles à ne pas faire manquer leur prière personnelle ».

Quelques 3.000 personnes étaient rassemblées hier dans l’église pour le rite de l’imposition des Cendres.

« Le Carême est un temps liturgique très fortement ressenti parmi nos fidèles, qui commémorent Jésus et se focalisent sur Sa Passion au travers des stations du Chemin de Croix » explique le Curé. Sapna Sahu, mère de famille catholique de Berhampur, indique pour sa part à Fides : « Je prie pour les victimes du virus. Nous sommes solidaires parce que nous sommes tous membres de la famille humaine et tous enfants de Dieu le Père ». « Au travers de la prière, nous recevons la grâce, la force, la paix et la guérison. De cette manière, les yeux du cœur demeurent dans la lumière afin que nous puissions savoir quelle est l’espérance à laquelle nous avons été appelée » indique la femme, citant un extrait de la Lettre de Saint Paul aux Ephésiens.

Berhampur est une ville de la côte orientale de l’Inde, dans l’Etat de l’Orissa. Il s’agit de l’une des plus grandes villes de l’Etat, célèbre pour la production et le commerce de sari en soie au style caractéristique, faits mains. Pour ce motif, elle est connue comme Ville de la soie.

Le Diocèse de Berhampur a été fondé en 1974 et compte actuellement 71.000 catholiques, 25 Paroisses, 2 Missions, 89 prêtres et 183 religieuses. Les fidèles sont particulièrement dévots envers Notre-Dame et la fête de Notre-Dame de Lourdes, le 11 février, attire quelques 200.000 pèlerins provenant des régions voisines.

(PN)/fides/rr