A propos de RadinRue et CGU

®© 1982 - 2020 Radin Rue — ISSN 2270-5864 — Radin Rue a été fondé en 1982 sous format papier, depuis 2001 Radin Rue ne paraît plus sous format imprimé. Il est publié sur internet depuis le 22 décembre 1997 et en tant que www.radinrue.com depuis 24 septembre 2000. Ce site est dépendant de la législation française. Radinrue.com, c’est aussi Radin rue, - déclaration au Journal Officiel de la République Française en 1996 sous le n° J.O.17196/0045 60023 -N° SIREN 419870308 -Siret : 41987030800030 - N° TVA UE FR73419870308 - FORME JURIDIQUE - Association déclarée CODE APE/NAF 5814Z - Édition de revues et périodiques - CODE NAF NIVEAU 1 JZ - Information et communication - CODE NAF NIVEAU 2 JA - Edition, audiovisuel et diffusion.

Radin Rue - Radinrue.com est édité par Benjamin PYRZ , 7 bld de Friedberg 94350 Villiers sur Marne, France. Il est hébergé par Nuxit - Groupe Magic Online 130-134 Avenue du Président Wilson 93512 Montreuil Cedex



Radin Rue tolère la reproduction intégrale (hors illustrations) ou partielles de ses articles A CONDITION que la source soit explicitement annoncée sous la forme suivante: source: radinrue.com et qu’elle pointe vers la PAGE PRINCIPALE du site, c’est à dire www.radinrue.com. En tout état de cause, l’Editeur se réserve le droit de mettre fin à cette tolérance à tout moment s’il lui paraît que le lien établi avec le Site Radinrue.com est de nature à porter atteinte aux intérêts de ce dernier.

En règle générale Radinrue.com n’archive pas ses articles au delà de 12 mois. Dans tous les cas contactez-nous en cas de doutes lors d’un projet de publication par vos soins d’un de nos articles. Si la reproduction ou l’utilisation de données textuelles et multimédias ( c’est aussi images) sont soumises à autorisation préalable de tiers l’ayant octroyés à RADIN RUE, une autorisation devra être demandée à la source détentrice des droits d’auteurs. Le logo et le nom de " RADIN RUE® " sont protégés. Radin Rue est un site basé sur les valeurs catholique, fidèle au Vatican, mais non institutionnel. RADIN RUE appartient en tant que propriété intellectuelle de plein droit à Benjamin Pyrz.

Pour nous joindre il faut désormais procéder ainsi : envoyez votre courrier à l’email suivant en remplaçant le "AT" par "@". webmaster"AT"radinrue.com notez qu’ aucune donnée vous concernant n’est stockée. Votre adresse e-mail et votre courrier seront supprimé dès nos échanges achevés.

RAPPEL: Radin Rue ne collecte aucune données personnelles sur ses visiteurs et ne revends aucune liste concernant les habitudes de navigation et les ip de ses lecteurs. Toutes les données liées aux statistiques du nombre de visiteurs sont régulièrement supprimés de nos serveurs. Radin Rue ne demande pas d´enregistrement à ses visiteurs, et ne procède à aucun enregistrement nominatif pour la simple consultation de ses pages. Radin Rue ne pratique pas la mise en ligne de services interactifs. Radin Rue est soutenu exclusivement par la publicité, elle reste pour nous un élément économique essentiel. Merci de ne pas activer vos logiciels de blocages de publicités.

Vous pouvez vous aussi devenir un de nos annonceurs : Votre publicité sur RadinRue.com : envoyez votre courrier à l’email suivant en remplaçant le "AT" par "@". webmaster"AT"radinrue.com

IMPORTANT : de nombreuses associations, entreprises ou fondations opèrent une promotion de leurs activités au travers de communiqué de presse. Nous avons toujours ouvert nos colonnes aux informations de ce type qui sont à mêmes d’intéresser une partie de notre lectorat. Toutefois, de plus en plus, les services de presses des diverses associations et entreprises confondent le « communiqué de presse » avec la « promotion » d’une actualité (conférences payantes, , annonces commerciales, pèlerinages nécessitants une participation financière…) et transforment ainsi l’information en appel sous forme de réclame pour des activités qu’ils facturent de diverses manières.

Fort de ce constat, Radinrue.com a décidé – en raison du temps et des ressources rédactionnelles et techniques que cela nous amène à fournir – de ne plus publier ce type de réclame sous forme de communiqué de presse. Si donc vous rentrez dans ce type de fonctionnement nous serons amenés à vous diriger vers notre service commercial et la publication de votre information ne pourra se faire qu’en contrepartie d’une rémunération de nos services d’éditeurs. Dans tous les cas, qu’elle soit gratuite ou engageant des frais qui vous serraient imputés, la soumission de vos communiqués se passe toujours de la même manière :envoyez votre courrier à l’email suivant en remplaçant le "AT" par "@". webmaster"AT"radinrue.com

C’est aussi à ce moment-là que nous vous dirons si notre choix éditorial publie votre communiqué dans un sens d’information (gratuitement) ou dans un sens de publication payante.

Fondateur, Directeur de la publication : Benjamin D. PYRZ. Rédactrice en chef: Encarnacion MALLACH. Aide technique et développement web: Thijs Van Damme. Radin Rue travaille avec plus de 30 journalistes et pigistes. Radin Rue ne rémunère pas les articles non commandés. Siège Radin Rue (PYRZ Benjamin) 7 bld de Friedberg - 94350 Villiers sur Marne. Rédacteurs permanents: Karl Mègue, Lionel H, JM, Jo Lardze, Jenny Lamue, Paul Menne, W.Wermarght, LM, E. Linat, Jerys Malle, Therry Von Fant, Justyn Wallône, Farid Mnebhi, Elvira Manne, Lise Menne, Michelle Malinne, Séverine Malooghy, Karol J. Pyrz, D’Allène Boris...

RADIN RUE n’est pas responsable des contenus et de la qualité des publicités présentes sur le site. Par ailleurs l’Éditeur du Site, Benjamin Pyrz, représentant légal de ce site est seul autorisé à définir les conditions de mise à disposition du public, d’utilisation et de consultation de toute information qu’il intègre et fixe dans les bases de données mises en œuvre par le système de traitement automatisé assurant l’édition du service en ligne. Toute personne ayant accès au Site, quels que soient sa qualité (particulier ou professionnel), le lieu où elle se trouve, les modalités de connexion au Site, l’objet et la finalité de son accès à l’information publiée sur le Site, est un Utilisateur du Site.

L’Utilisateur est informé des risques inhérents à l’Internet, tout particulièrement en terme de :

défaut de sécurité dans la transmission des données ;

continuité non garantie dans l’accès au Site ou aux différents services offerts par le Site.

En aucun cas, l’Éditeur ne saurait être tenu responsable de ces risques et de leurs conséquences, préjudiciables, quelle qu’en soit l’étendue, pour l’Utilisateur.

Par ailleurs des cookies dits "tiers" peuvent se trouver sur le site RADINRUE.COM :

Il s’agit des cookies déposés sur votre terminal par des sociétés tierces (par exemple des partenaires ou des publicitaires) lorsque vous naviguez ou bien cliquez dans les espaces publicitaires de notre site.

Nous vous informons ci-dessous de l’objet des cookies dont nous avons connaissance et des moyens dont vous disposez pour effectuer des choix à l’égard de ces cookies:

Notre publicité est générés par le programme Adsens de Google. AdSense utilise des cookies afin d’améliorer l’efficacité de la publicité. Il en existe de plusieurs types, avec des applications variées. Ils peuvent permettre, par exemple, d’optimiser la pertinence des annonces, d’améliorer les rapports sur les performances des campagnes et d’éviter la rediffusion d’annonces déjà vues par l’utilisateur.

Les cookies eux-mêmes ne contiennent aucune information personnelle. En fonction des paramètres de l’éditeur et de l’internaute, les données associées aux cookies publicitaires sont susceptibles d’être ajoutées au compte Google de l’utilisateur.

Désactiver la personnalisation des annonces

S’il ne souhaite plus recevoir de publicité personnalisée de la part de Google, un utilisateur peut désactiver la personnalisation des annonces via l’outil propre à google: https://adssettings.google.fr/anony...

Du fait d’applications tierces intégrées à notre site

Nous sommes susceptibles d’inclure sur notre site/application, des applications informatiques émanant de tiers, qui vous permettent de partager des contenus de notre site avec d’autres personnes ou de faire connaître à ces autres personnes votre consultation ou votre opinion concernant un contenu de notre site/application. Tel est notamment le cas des boutons "Partager", "J’aime", issus de réseaux sociaux tels que Facebook "Twitter", LinkedIn", "Viadeo", etc.

Le réseau social fournissant un tel bouton applicatif est susceptible de vous identifier grâce à ce bouton, même si vous n’avez pas utilisé ce bouton lors de votre consultation de notre site/application. En effet, ce type de bouton applicatif peut permettre au réseau social concerné de suivre votre navigation sur notre site, du seul fait que votre compte au réseau social concerné était activé sur votre terminal (session ouverte) durant votre navigation sur notre site.

Nous n’avons aucun contrôle sur le processus employé par les réseaux sociaux pour collecter des informations relatives à votre navigation sur notre site et associées aux données personnelles dont ils disposent. Nous vous invitons à consulter les politiques de protection de la vie privée de ces réseaux sociaux afin de prendre connaissance des finalités d’utilisation, notamment publicitaires, des informations de navigation qu’ils peuvent recueillir grâce à ces boutons applicatifs.

Informations sur les cookies

En utilisant le site , vous consentez à l’utilisation des cookies.

La CNIL définit le cookie comme une information déposée sur votre disque dur par le serveur du site que vous visitez. Certains cookies nécessitent un consentement préalable. En savoir plus :

•http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-t...

Les menus d’options internet de votre navigateur doivent vous permettre de désactiver facilement les cookies. Lorsque vous visitez le site Radin Rue (radinrue.com) ainsi que les publicités que nous affichons vous acceptez la création éventuelle de cookies sur votre ordinateur.

Les cookies permettent le bon fonctionnement de nombreuses fonctionnalités sur le site, et améliorent l’expérience de navigation sur le site.

Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d’aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de cookies. Pour :

Microsoft Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/...

Google Chrome : http://support.google.com/chrome/bi...

Safari : http://docs.info.apple.com/article....

Firefox : http://support.mozilla.org/fr/kb/Ac...

Opéra : http://help.opera.com/Windows/10.20...

Les cookies "Flash"© de "Adobe Flash Player"™"

Adobe Flash Player"™ est une application informatique qui permet le développement rapide des contenus dynamiques utilisant le langage informatique "Flash". Flash (et les applications de même type) mémorise les paramètres, les préférences et l’utilisation de ces contenus grâce à une technologie similaire aux cookies. Toutefois, "Adobe Flash Player"™ gère ces informations et vos choix via une interface différente de celle fournie par votre logiciel de navigation.

Dans la mesure où votre terminal serait susceptible de visualiser des contenus développés avec le langage Flash, nous vous invitons à accéder à vos outils de gestion des cookies Flash, directement depuis le site http://www.adobe.com/fr.

Do not track

Vous pouvez également paramétrer votre navigateur afin que celui-ci envoie un code indiquant aux sites Web que vous ne souhaitez pas être suivis. (option « Do

No Track »). Pour :

Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-fr/...

Safari™ : http://support.apple.com/kb/PH11952

Chrome™ : https://support.google.com/chrome/a...?

Firefox™ : https://support.mozilla.org/fr/kb/c...

Opera™ : http://help.opera.com/Windows/12.10...

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/services-aux-...

RADIN RUE peut à tout moment modifier les termes des présentes Conditions Générales d’Utilisation et des Conditions Particulières. Elles peuvent également être modifié en fonction de la législation en vigueur en France. Ces modifications engagent l’Utilisateur dès leur mise en ligne. Il est en conséquence recommandé à l’Utilisateur de consulter régulièrement les Conditions Générales d’Utilisation et les Conditions Particulières d’Utilisation afin de prendre connaissance de ces nouvelles conditions.

mis à jour le XXIX - IV - MMXX - Radinrue.com